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12.03.2020 - 13:32 | | DHA

Eyüpsultan'da minibüs kazası! 1 ölü

Gelen bir son dakika haberine göre, Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarına savruldu. Kazada bir kişi ölürken, iki kişi yaralandı.

Eyüpsultan'da minibüs kazası! 1 ölü

İstanbul Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarına savruldu. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi ölürken, iki kişi yaralandı.

 

 

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