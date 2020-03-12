12.03.2020 - 13:32 | | DHA
Eyüpsultan'da minibüs kazası! 1 ölü
Gelen bir son dakika haberine göre, Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarına savruldu. Kazada bir kişi ölürken, iki kişi yaralandı.
İstanbul Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarına savruldu. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi ölürken, iki kişi yaralandı.
Maske üreticisi: Maskelerin filtre bölümü hayati önem taşıyorAdana’da tek kullanımlık sağlık malzemeleri üretip satan firmanın sahibi Himmet Akız, corona virüs dünya genelinde yayılmasının ardından hem yurt içi, hem yurt dışı maske satışlarının misliyle arttığını söyledi. Akiz, maskenin filtre bölümünün hayati önem taşıdığını ve alınan filtrelerin yüzde 98 bakteri önler raporlu olması gerektiği uyarısı yaptı.