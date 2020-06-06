'EzdiÄŸimi 1 saat 40 dakika sonra Ã¶ÄŸrendim'

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06.06.2020 - 16:56 | | DHA/Ä°HA

'EzdiÄŸimi 1 saat 40 dakika sonra öÄŸrendim'

Ä°stanbul KadÄ±kÃ¶y'de Â  55 yaÅŸÄ±ndaki Mustafa EfiloÄŸlu'nu ezerek Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan Ã¶zel halk otobÃ¼sÃ¼ ÅŸofÃ¶rÃ¼ GÃ¶khan K., adli kontrol ÅŸartÄ± ile serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Â GÃ¶khan K. ifadesinde, Ä±ÅŸÄ±klardan geÃ§tikten sonra dikiz aynasÄ±nda birisinin dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, kendisi ile ilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in yoluna devam ettiÄŸini, son durakta polisin gelerek kendisini olaydan haberdar ettiÄŸini sÃ¶yledi.

'EzdiÄŸimi 1 saat 40 dakika sonra öÄŸrendim'

KadÄ±kÃ¶y RÄ±htÄ±m Caddesi'nde dÃ¼nÂ  55 yaÅŸÄ±ndaki Mustafa EfiloÄŸlu'nu ezerek Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden gerekÃ§esi ile gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã¶zel halk otobÃ¼sÃ¼ ÅŸofÃ¶rÃ¼ GÃ¶khan K., emniyet iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan soruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten Ä°stanbul Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na sevk edildi.Â 

Ã‡ARPTIÄžINI FARK ETMEDÄ°ÄžÄ°NÄ° SÃ–YLEDÄ°

GÃ¶khan K., savcÄ±lÄ±k sorgusunda YenidoÄŸan-KadÄ±kÃ¶y hattÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, dÃ¼n saat 16.50 sÄ±ralarÄ±nda KadÄ±kÃ¶y RÄ±htÄ±m duraklarÄ±ndan sefere baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Sefere baÅŸladÄ±ktan sonra yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±klar yandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in geÃ§tiÄŸini, geÃ§tikten sonra sol dikiz aynasÄ±ndan birisinin dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten GÃ¶khan K.'nÄ±n, "Ancak benim aracÄ±m ile bir ilgisinin olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmedim. AraÃ§ta da bir ÅŸey hissetmedim. Benden sonra gelen araÃ§ ile ilgili bir problem olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nerek yola devam ettim. Ã‡evremde de bana yapÄ±lan bir ikaz olduÄŸunu gÃ¶rmedim. Seferimi tamamladÄ±m. YenidoÄŸan peronuna girdim. Olaydan yaklaÅŸÄ±k 1 saat 40 dakika sonra polisler geldi bana durumu izah ettiler. Bana bir kiÅŸinin aracÄ±n arka tekerinin altÄ±nda kalÄ±p vefat ettiÄŸini sÃ¶ylediler. Ben ilk defa bÃ¶yle Ã¶ÄŸrendim. Benim bu olayda herhangi bir kusurum yoktur. Bu kiÅŸinin nasÄ±l olup da tekerin altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamÄ±ÅŸ deÄŸilim. Ãœzerime atÄ±lÄ± suÃ§lamayÄ± kabul etmiyorum" dediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â 

SAVCI ADLÄ° KONTROL ÅžARTI Ä°LE SERBEST BIRAKILMASINI TALEP ETTÄ°

GÃ¶khan K., savcÄ±lÄ±k sorgusunun ardÄ±ndan, "Taksirle bir kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olmak suÃ§undan adli kontrol ÅŸartÄ± ile serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± talebiyle NÃ¶betÃ§i Sulh Ceza HakimliÄŸi'ne sevk edildi.

Â Mahkeme, GÃ¶khan K.'yÄ± adli kontrol ÅŸartÄ± ile serbest bÄ±raktÄ±. Mahkeme, GÃ¶khan K.'nÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± yasakladÄ±.Â 

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EzdiÄŸimi 1 saat 40 dakika sonra Ã¶ÄŸrendim

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