'EzdiÄŸimi 1 saat 40 dakika sonra Ã¶ÄŸrendim'

KadÄ±kÃ¶y RÄ±htÄ±m Caddesi'nde dÃ¼nÂ 55 yaÅŸÄ±ndaki Mustafa EfiloÄŸlu'nu ezerek Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden gerekÃ§esi ile gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã¶zel halk otobÃ¼sÃ¼ ÅŸofÃ¶rÃ¼ GÃ¶khan K., emniyet iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan soruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten Ä°stanbul Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na sevk edildi.Â

Ã‡ARPTIÄžINI FARK ETMEDÄ°ÄžÄ°NÄ° SÃ–YLEDÄ°



GÃ¶khan K., savcÄ±lÄ±k sorgusunda YenidoÄŸan-KadÄ±kÃ¶y hattÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, dÃ¼n saat 16.50 sÄ±ralarÄ±nda KadÄ±kÃ¶y RÄ±htÄ±m duraklarÄ±ndan sefere baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Sefere baÅŸladÄ±ktan sonra yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±klar yandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in geÃ§tiÄŸini, geÃ§tikten sonra sol dikiz aynasÄ±ndan birisinin dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten GÃ¶khan K.'nÄ±n, "Ancak benim aracÄ±m ile bir ilgisinin olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmedim. AraÃ§ta da bir ÅŸey hissetmedim. Benden sonra gelen araÃ§ ile ilgili bir problem olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nerek yola devam ettim. Ã‡evremde de bana yapÄ±lan bir ikaz olduÄŸunu gÃ¶rmedim. Seferimi tamamladÄ±m. YenidoÄŸan peronuna girdim. Olaydan yaklaÅŸÄ±k 1 saat 40 dakika sonra polisler geldi bana durumu izah ettiler. Bana bir kiÅŸinin aracÄ±n arka tekerinin altÄ±nda kalÄ±p vefat ettiÄŸini sÃ¶ylediler. Ben ilk defa bÃ¶yle Ã¶ÄŸrendim. Benim bu olayda herhangi bir kusurum yoktur. Bu kiÅŸinin nasÄ±l olup da tekerin altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamÄ±ÅŸ deÄŸilim. Ãœzerime atÄ±lÄ± suÃ§lamayÄ± kabul etmiyorum" dediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â

SAVCI ADLÄ° KONTROL ÅžARTI Ä°LE SERBEST BIRAKILMASINI TALEP ETTÄ°



GÃ¶khan K., savcÄ±lÄ±k sorgusunun ardÄ±ndan, "Taksirle bir kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olmak suÃ§undan adli kontrol ÅŸartÄ± ile serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± talebiyle NÃ¶betÃ§i Sulh Ceza HakimliÄŸi'ne sevk edildi.

Â Mahkeme, GÃ¶khan K.'yÄ± adli kontrol ÅŸartÄ± ile serbest bÄ±raktÄ±. Mahkeme, GÃ¶khan K.'nÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± yasakladÄ±.Â

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