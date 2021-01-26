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26.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

F-16 ve F-4’ler Doğu Akdeniz’de uçtu

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait savaş jetleri ve yakıt ikmal uçaklarıyla Doğu Akdeniz’de eğitim görevi gerçekleştirdi.

F-16 ve F-4’ler Doğu Akdeniz’de uçtu

 

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı üslerden havalanan F-16, F4-E 2020 jet uçakları ile CN-235 CASA nakliye, E7-T Havadan Erken İhbar Uçağı ve KC-135R havadan yakıt ikmal uçakları, Doğu Akdeniz’de eğitim görevi gerçekleştirdi.

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