26.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
F-16 ve F-4’ler Doğu Akdeniz’de uçtu
Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait savaş jetleri ve yakıt ikmal uçaklarıyla Doğu Akdeniz’de eğitim görevi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı üslerden havalanan F-16, F4-E 2020 jet uçakları ile CN-235 CASA nakliye, E7-T Havadan Erken İhbar Uçağı ve KC-135R havadan yakıt ikmal uçakları, Doğu Akdeniz’de eğitim görevi gerçekleştirdi.
Mobilya atölyesinde çıkan yangın evlere de sıçradıAdana'da 3 katlı binanın altında bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu. Tüm atölyeyi saran alevler binanın iki katındaki evlere de sıçradı. Evlerde oturanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.