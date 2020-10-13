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13.10.2020 - 10:35 | | DHA

Fabrika işçisi kendini astı

Kayseri'de fabrika işçisi Salih B. (39), evinde kendini çarşafla doğal gaz borusuna asarak, intihar etti.

Fabrika işçisi kendini astı

Olay, saat 08.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi 8022'nci Sokak’taki 12 katlı apartmanın giriş katındaki dairede yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen fabrika işçisi Salih B., kendini çarşafla evinin mutfağındaki doğal gaz borusuna astı. Salih B.'yi asılı halde bulan eşi, polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Salih B.'nin öldüğünü belirledi. 1 çocuk babası işçinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

 

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