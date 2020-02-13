Fabrikada çıkan yangın 15 saattir söndürülemedi!

Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesinde pamuk yağı imalatı yapan bir fabrikanın balyalarının depolandığı bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören fabrika görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yangına kısa sürede müdahale etti.
Ayrıca yangının fabrikanın diğer bölümlerine sıçrama ihtimaline karşı olay yerine takviye itfaiye ekipleri gönderildi. Ekiplerin dün geceden bu yana sönmeyen yangın nedeniyle çalışmaları sürüyor. Yangın nedeniyle Adana-Karataş karayolu da ulaşıma kapandı.
Öte yandan, bölgedeki çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale de bulunuyor. Yangın drone ile görüntülendi. Dumanların yüzlerce metrelik alanı kapladığı havadan görüldü.
İstanbul'da hırsızlık ve cinayet azaldıİstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, "2017 yılından bugüne 'evden hırsızlık' yüzde 48, 'iş yerinden hırsızlık' yüzde 43,4, 'oto hırsızlığı' yüzde 53,9 ve 'otodan hırsızlık' yüzde 52 azalmıştır. 2018 yılında 0,9 olan günlük cinayet sayısı, 2019'da 0,7'ye düşmüştür." dedi.