MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Fabrikada çıkan yangın 15 saattir söndürülemedi!
ABONE OL
13.02.2020 - 17:43 | | İHA

Fabrikada çıkan yangın 15 saattir söndürülemedi!

Adana’da gece 03.00 sıralarında bir fabrikada başlayan yangın aradan 15 saat geçmesine rağmen söndürülemedi. Yangın drone ile de havadan görüntülendi.

Fabrikada çıkan yangın 15 saattir söndürülemedi!

Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesinde pamuk yağı imalatı yapan bir fabrikanın balyalarının depolandığı bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören fabrika görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yangına kısa sürede müdahale etti.

Fabrikada çıkan yangın 15 saattir söndürülemedi

Ayrıca yangının fabrikanın diğer bölümlerine sıçrama ihtimaline karşı olay yerine takviye itfaiye ekipleri gönderildi. Ekiplerin dün geceden bu yana sönmeyen yangın nedeniyle çalışmaları sürüyor. Yangın nedeniyle Adana-Karataş karayolu da ulaşıma kapandı.

Öte yandan, bölgedeki çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale de bulunuyor. Yangın drone ile görüntülendi. Dumanların yüzlerce metrelik alanı kapladığı havadan görüldü.

 

 

İstanbul'da hırsızlık ve cinayet azaldıİstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, "2017 yılından bugüne 'evden hırsızlık' yüzde 48, 'iş yerinden hırsızlık' yüzde 43,4, 'oto hırsızlığı' yüzde 53,9 ve 'otodan hırsızlık' yüzde 52 azalmıştır. 2018 yılında 0,9 olan günlük cinayet sayısı, 2019'da 0,7'ye düşmüştür." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Nişanlısını öldüren Ceyda'nın günlüğü ortaya çıktı! 'Bir gün öldürülüp bir yere atılacağımı biliyorum'

Nişanlısını öldüren Ceyda'nın günlüğü ortaya çıktı! 'Bir gün öldürülüp bir yere atılacağımı biliyorum'

Her ay 672 lira! Hesaplara yatacağı tarih...

Her ay 672 lira! Hesaplara yatacağı tarih...

Denizin rengi kahverengiye döndü

Denizin rengi kahverengiye döndü

Salman'ı ikna eden gizemli güzel

Salman'ı ikna eden gizemli güzel

Sıradaki Haber