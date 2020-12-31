Fabrikada şok görüntü! Hepsi ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürmeye hazırlanan kişilere yönelik, çalışma başlattı. Ekipler, merkez Yüreğir ilçesindeki bir un ve çırçır fabrikasında, sahte içki üretimi yapıldığı ihbarı üzerine, baskın yaptı. Polis fabrika içerisine kurulan atölyede, sahte içki üretimi için özel düzeneklerin kurulduğunu ve damıtılan litrelerce sahte içkinin fıçılara doldurulduğunu tespit etti.



Atölyede yapılan aramalarda, 165 litresi satışa hazır 3 bin 165 litre sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan 20 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili S.M.T. ile İ.S. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.