MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Faciadan dönüldü! Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
ABONE OL
29.04.2020 - 17:02 |

Faciadan dönüldü! Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

İzmir'in Aliağa ilçesinde seyir halindeki bir TIR sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Sürücüsünün kalp krizi geçirmesinin etkisiyle TIR, refüjde bulunan çukur alana girdi ve yan yattı. AKS ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Faciadan dönüldü! Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Edinilen bilgiye göre, kaza, İzmir-Çanakkale yolu üzerinde Yeni Foça kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 33 BRT 72 plakalı TIR'ın sürücüsü Mehmet Ali D.(54), direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Geçirdiği kalp krizinin etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün idaresindeki TIR, refüjde bulunan çukura düşerek yan yattı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu ekiplere ihbar etti.

Olay yerine jandarma, sağlık ve AKS ekipleri sevk edildi. Seyir halindeyken sürücüsünün kalp krizi geçirdiği tespit edilen TIR'ın, refüjde şoför tarafına doğru yan yattığı görüldü. AKS ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak olay yerinde müdahale edilen sürücü, 112 acil servis ekipleri tarafından Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

 

    Rusya'daki Ebeko Yanardağı'nda patlama! Gökyüzünden kül yağdıRusya’nın Kuril Adaları’nda bulunan yanardağda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından gökyüzüne dağılan küller, tüm kente yağdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklamalar

    Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklamalar

    Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Emeklilik primi...

    Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Emeklilik primi...

    Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

    Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

    Bilim Kurulu toplantısı bitti! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

    Bilim Kurulu toplantısı bitti! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

    Sıradaki Haber