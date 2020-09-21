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21.09.2020 - 20:05 | | DHA

Faciaya ramak kala! Çocuklar son anda kurtuldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, freni boşalan kamyon yaklaşık 150 metre geri kaydıktan sonra çocuk parkındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Parkta oyun oynayan çocuklar kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Faciaya ramak kala! Çocuklar son anda kurtuldu

Kaza, saat 18.20 sıralarında Selvilitepe Mahallesi Okyay Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Birol Zaman'a ait park halindeki 45 TF 889 plakalı kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle  frenleri boşaldı.

Faciaya ramak kala Çocuklar son anda kurtuldu

Geriye doğru kaymaya başlayan kamyon yaklaşık 150 metre gittikten sonra çocuk parkına daldı. O sırada parkta oyun oynayan çocuklar, beton elektrik direğine çarparak duran kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Parkta oyun oynayan çocuklardan birinin bisikleti ise devrilen elektrik direğinin altında kalarak kullanılmaz hale geldi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, kamyonda ve çocuk parkında maddi hasar meydana geldi.

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu ( 21 Eylül 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 942 covid-19 testi yapıldı, 1743 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 68 kişi covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1491 oldu. Son 24 saatte 1202 kişinin covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 268 bin 435'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede ağır hasta sayısına dikkat çekti.
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