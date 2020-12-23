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23.12.2020 - 01:56 | | DHA

Fahrettin Altun: CHP'nin önerisini kabul etmiyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP'ye tepki göstererek, "CHP'nin önerisini kabul etmiyoruz" dedi.

Fahrettin Altun: CHP'nin önerisini kabul etmiyoruz

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "CHP'nin uyuşturucu ticareti, organ kaçakçılığı ve kara para aklama suçları ile mücadeleden vazgeçilmesi yönündeki önerisini kabul etmiyoruz. Bu öneriyi anlamakta zorlanıyor, bu önerinin TBMM çatısı altında gündeme getirilmesini yadırgıyoruz" dedi.

Adana'da köpeğe çarpan motosikletli kurye yaralandıAdana'da sokak köpeğine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaşanan kaza anı ve sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi, bir başka haber için olay yerinde olan AA kameramanı tarafından görüntülendi.
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