Fantastik Canavarlar konusu nedir? İşte Fantastik Canavarlar filminin oyuncuları

89. Akademi Ödülleri'nde En İyi Kostüm Tasarımı ödülünü alan Fantastik Canavarlar filmi dünya çapında 814 milyon dolar hasılat kazandı. Fantastik Canavarlar bu akşam ise televizyonda yayınlanacak. Filmin başrollerinde ise Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler ve Alison Sudol yer alıyor. Peki Fantastik Canavarlar konusu nedir, oyuncuları kimler?

FANTASTİK CANAVARLAR KONUSU NEDİR?

Britanyalı büyücü Newt Scamander, 1926'da Arizona'ya gitmek üzere önce gemiyle New York'a gelir. Burada büyü yapamayan ("No-Maj" veya "muggle") ve cadıların ve büyücülerin gerçek ve tehlikeli olduklarını iddia eden New Salem Philanthropic Society adlı örgütün lideri Mary Lou Barebone ile karşılaşır. Burada kendisini dinlerken büyü ile genişletilmiş ve içerisinde pek çok büyülü yaratığın yaşadığı çantasından bir Niffler kaçar. Yaratığı yakalamaya çalışırken konserve fabrikasında çalışan ve fırıncı olmak isteyen No-Maj Jacob Kowalski ile tanışır ve yanlışlıkla çantaları karışır. Görevden alınan seherbaz Tina Goldstein, kayıtsız bir büyücü olduğu gerekçesiyle Newt'u tutuklar ve eski görevine geri dönmek umuduyla onu Magical Congress of the United States of America'nın (MACUSA) genel merkezine götürür. Fakat Başkan Seraphina Picquery ve Sihir Güvenliği Müdürü Percival Graves iddiaları reddeder. Jacob'ın dairesinde, Newt'un çantasından birçok yaratık kaçar.

Graves, Mary Lou'nun evlatlık oğlu Credence Barebone'a yaklaşır ve güçlerini gizlemeye zorlanan büyü yeteneği olan çocukların yanlışlıkla ortaya çıkardığı Obscurus'un ele geçirdiği kişiyi bulması karşılığında onu kendisine eziyet eden üvey annesinden kurtarmayı teklif eder. Bu güç kişinin öfkeli ve gergin olduğu anlarda açığa çıkabilmektedir; Graves bu gücün şehir genelinde pek çok gizemli ve yıkıcı olaya neden olduğuna inanmaktadır.

Tina ve Newt, Jacob'ı ve çantayı bulduktan sonra Tina, onları kendi dairesine götürür ve zihin okuyabilen kardeşi Queenie ile tanıştırır. Queenie ve Jacob birbirlerinden etkilenir, ancak Amerikalı büyücülerin No-Maj'ler ile evlenmesi veya temasa geçmesi yasaktır. Newt, Jacob'ı büyü ile genişletilmiş çantasının içerisine çağırır ve Jacob burada Newt'un ölen bir kızın içinden yakın zaman önce çıkardığı Obscurus ile karşılaşır. Newt, kayıp yaratıkları bulmasında kendisine yardım etmesi için Jacob'ı ikna eder. Kaçan üç yaratıktan ikisini yakaladıktan sonra tekrar çantanın içine girerler, ancak Tina çantayı MACUSA'ya götürür. Senatör Henry Shaw Jr.'ın öldürülmesinden Newt'un yaratıklarından birinin sorumlu olduğuna inanan yetkililer onları tutuklar ve Newt'un çantasının yok edilmesine ve Jacob'ın hafızasının silinmesine karar verirler. Graves, Newt ve Tina'yı sorgular ve Newt'u kötü şöhretli karanlık büyücü Gellert Grindelwald ile komplo kurmakla suçlar. Newt ve Tina derhal ölüme mahkûm edilirler, fakat cezaları infaz edilmek üzereyken kaçarak Queenie ve Jacob ile buluşurlar. Dörtlü daha sonra kaçan yaratıkların sonuncusunu haydut cin Gnarlack'ten aldıkları ipucu sayesinde yakalar.

Credence, evlatlık kardeşi Modesty'nin yatağının altında bir asa bulur. Mary Lou asanın Credence'a ait olduğunu düşünür, fakat Modesty kendisine ait olduğunu söyler. Mary Lou, Modesty'yi cezalandıracağı sırada Obscurus açığa çıkar ve Modesty ve Credence dışındaki herkesi öldürür. Graves, Modesty'nin biyolojik ailesinin evine gelir ve Kofti (büyücü aileden gelen büyü yapamayan kişi) olduğunu iddia ettiği Credence'a artık ihtiyacı olmadığını ve kendisine büyü konusunda ders vermeyeceğini söyler. Daha sonra Credence, Obscurus'un taşıyıcısının ve Shaw'un ölümünden sorumlu olanın kendisi olduğunu belli eder ve Obscurus'u öfkeyle şehrin üzerine salar.

Newt bir metro tünelinde Credence ile konuşurken Graves'in saldırısına uğrar. Credence'ı tanıyan Tina, oraya gelir ve onu yatıştırmaya çalışır; Graves ise onun yerine kendisini dinlemesi için Credence'ı ikna etmeyi dener. Credence insan şekline dönmeye başlarken Picquery, yanında seherbazlar ile tünele gelir ve büyünün varlığının gizli kalması için Credence'ın hayatının feda edilmesi gerektiğine karar verir. Seherbazlar görünüşte Credence'ı parçalarına ayırırlar; fakat Newt, Obscurus'un küçük bir parçasının oradan kaçtığını fark eder. Graves, büyücü topluluğunu No-Maj'lere göstermek için Obscurus'u açığa çıkardığını kabul eder ve kızgınlıkla MACUSA'nın kendilerinden çok No-Maj'leri koruduğunu iddia eder. Çatışmaya girdiği seherbazları püskürtür, fakat Newt'un yaratıklarından biri tarafından kontrol altına alınır ve kendisinin aslında Gellert Grindelwald olduğu ortaya çıkar. Grindelwald daha sonra seherbazlar tarafından gözaltına alınır.

MACUSA gizli dünyalarını korumak için artık çok geç olduğundan korkar; fakat Newt, tüm New Yorkluların yakın anılarını silecek bir iksiri sağanak yağmur ile şehrin üzerine dağıtması için kendi Thunderbird'ünü salar. MACUSA büyücüleri şehirdeki yıkımı onarır ve Jacob kendi hafızasının da silinmesine gönülsüzce razı olur. Queenie, Jacob'ın hafızası yağmur ile silinirken ona veda öpücüğü verir. Newt, Avrupa'ya doğru yola çıkar, fakat kitabını tamamladığında geri dönüp Tina'yı ziyaret edeceğine söz verir; ayrıca kendi fırınını açma düşünü gerçekleştirmesi için adını gizli tutarak Jacob'a bir çanta dolusu Occamy yumurtası kabuğu (gümüşten oluşur) bırakır. Jacob, yaptığı hamur işlerinde farkında olmadan Newt'un yaratıklarından esinlenir ve Queenie kendisini dükkânında ziyaret eder.

FANTASTİK CANAVARLAR OYUNCULARI

Eddie Redmayne - Newt Scamander

Katherine Waterston - Porpentina "Tina" Goldstein

Dan Fogler - Jacob Kowalski[9]

Alison Sudol - Queenie Goldstein

Colin Farrell - Percival Graves

Carmen Ejogo - Seraphina Picquery

Ezra Miller - Credence Barebone

Samantha Morton - Mary Lou Barebone

Ron Perlman - Gnarlack

Jon Voight - Henry Shaw Sr.

Josh Cowdery - Henry Shaw Jr.

Ronan Raftery - Langdon Shaw

Faith Wood-Blagrove - Modesty Barebone

Jenn Murray - Chastity Barebone

Johnny Depp - Gellert Grindelwald

Zoë Kravitz - Leta Lestrange