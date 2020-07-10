Farah Zeynep Abdullah kimdir, kaç yaşında? Farah Zeynep Abdullah filmleri

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile ekranın sevilen yüzleri arasına giren Farah Zeynep Abdullah oynadığı sinema fimlerinde de adından sıkça söz ettiriyor. İşte Farah Zeynep Abdullah'ın hayatı ile ilgili merak edilenler...

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?

Farah Zeynep Abdullah 17 Ağustos 1989 İstanbul doğumlu. Lisenin bir kısmını İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde okudu. Ancak daha sonra babasının işi gereği kaydını İngiltere'ye aldırarak, lise öğrenimini bu ülkede tamamladı. Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizinin 2. sezonundan sonra diziden ayrılarak, oyunculuk kariyeri için kaydını dondurduğu Kent Üniversitesi (İngiltere) Fransızca-Drama bölümüne dönüp, eğitimini tamamladı ve 2013'te diplomasını aldı.

Farah Zeynep, üniversiteye başlamaya hazırlanırken Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi için teklif aldı. İngiltere'deki okuluna dönmesine üç gün kala, deneme çekimlerinde başarılı bulunduğunu ve "Aylin" rolüne seçildiğini öğrendi. Bu dizide dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Aylin'i canlandırdı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan'ın filmi Kelebeğin Rüyası'nda oynadı. Bu filmde baş rolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaştı. 2014 senesinde Star TV'de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynadı. Ardından 14 Şubat 2014'te Kerem Deren'in yönetmenliğini üstlendiği "Bi Küçük Eylül Meselesi" filminde Engin Akyürek ile baş rolü paylaştı. Çağan Irmak'ın yönettiği 2014 yılının en başarılı filmlerinden olan Unutursam Fısılda filminde Hümeyra'nın da oynadığı Hatice (Ayperi) karakterinin gençliğini canlandırdı. Ayrıca oyuncu Barbie Prenses ve Rockstar animasyon filmindeki "Prenses Azra"yı seslendirdi.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH FİLMOGRAFİ

2010-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki Aylin Akarsu Talaşoğlu

2014 Kurt Seyit ve Şura Şura / Alexandra Verjenskaya Hilal Saral

2016-2017 Muhteşem Yüzyıl Kösem Farya Bethlen

2018 Gülizar Gülizar Çağan Irmak

2013 Kelebeğin Rüyası Mediha

2014 Bi Küçük Eylül Meselesi Eylül

Unutursam Fısılda Ayperi / Hatice

2015 Barbie Prenses ve Rockstar Prenses Azra

2016 Ekşi Elmalar Muazzez Özay

2018 Arif v 216 Ajda Pekkan

2018 Bizim İçin Şampiyon Begüm Atman