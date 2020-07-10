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10.07.2020 - 13:48 |

Farah Zeynep Abdullah kimdir, kaç yaşında? Farah Zeynep Abdullah filmleri

Dizi ve filmleri ile ekranların aranan yüzü olan Farah Zeynep Abdullah ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Farah Zeynep Abdullah kaç yaşında? İşte Farah Zeynep Abdullah'ın rol aldığı dizi ve filmler...

Farah Zeynep Abdullah kimdir, kaç yaşında? Farah Zeynep Abdullah filmleri

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile ekranın sevilen yüzleri arasına giren Farah Zeynep Abdullah oynadığı sinema fimlerinde de adından sıkça söz ettiriyor. İşte Farah Zeynep Abdullah'ın hayatı ile ilgili merak edilenler...

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?

Farah Zeynep Abdullah 17 Ağustos 1989 İstanbul doğumlu. Lisenin bir kısmını İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde okudu. Ancak daha sonra babasının işi gereği kaydını İngiltere'ye aldırarak, lise öğrenimini bu ülkede tamamladı. Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizinin 2. sezonundan sonra diziden ayrılarak, oyunculuk kariyeri için kaydını dondurduğu Kent Üniversitesi (İngiltere) Fransızca-Drama bölümüne dönüp, eğitimini tamamladı ve 2013'te diplomasını aldı.

Farah Zeynep, üniversiteye başlamaya hazırlanırken Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi için teklif aldı. İngiltere'deki okuluna dönmesine üç gün kala, deneme çekimlerinde başarılı bulunduğunu ve "Aylin" rolüne seçildiğini öğrendi. Bu dizide dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Aylin'i canlandırdı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan'ın filmi Kelebeğin Rüyası'nda oynadı. Bu filmde baş rolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaştı. 2014 senesinde Star TV'de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynadı. Ardından 14 Şubat 2014'te Kerem Deren'in yönetmenliğini üstlendiği "Bi Küçük Eylül Meselesi" filminde Engin Akyürek ile baş rolü paylaştı. Çağan Irmak'ın yönettiği 2014 yılının en başarılı filmlerinden olan Unutursam Fısılda filminde Hümeyra'nın da oynadığı Hatice (Ayperi) karakterinin gençliğini canlandırdı. Ayrıca oyuncu Barbie Prenses ve Rockstar animasyon filmindeki "Prenses Azra"yı seslendirdi.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH FİLMOGRAFİ

2010-2012           Öyle Bir Geçer Zaman ki               Aylin Akarsu Talaşoğlu

2014      Kurt Seyit ve Şura            Şura / Alexandra Verjenskaya    Hilal Saral

2016-2017           Muhteşem Yüzyıl Kösem              Farya Bethlen

2018      Gülizar  Gülizar  Çağan Irmak

2013      Kelebeğin Rüyası             Mediha

2014      Bi Küçük Eylül Meselesi Eylül

Unutursam Fısılda           Ayperi / Hatice

2015      Barbie Prenses ve Rockstar         Prenses Azra

2016      Ekşi Elmalar        Muazzez Özay

2018      Arif v 216             Ajda Pekkan

2018      Bizim İçin Şampiyon Begüm Atman

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