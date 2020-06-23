Fatih Mehmet Maçoğlu kimdir, kaç yaşında? Sağlık durumu nasıl?

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu bir video yayımlayarak, boğaz ağrısı ve ateş nedeniyle hasteneye gittiğini, yapılan corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Bu gelişme şok etkisi yaratırken sevenleri Başkan Maçoğlu'nun sağlık durumunu merak etmeye başladı. Öte yandan Fatih Mehmet Maçoğlu hakkında detaylı bilgiye sahip olmayanlar biyografisini incelemeye başladı.

FATİH MEHMET MAÇOĞLU SAĞLIK DURUMU NASIL?

Başkan Maçoğlu sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada 'Şuan durumum iyi. Sık sık arandığımız için telefonlarımız kilitlenmiş durumda. Günlük bilgilendirme yapacağız. İlginiz için teşekkür ederiz. En kısa zamanda görüşmek üzere.' dedi.

FATİH MEHMET MAÇOĞLU KİMDİR?

Fatih Mehmet Maçoğlu (d. 20 Aralık 1968, Ovacık), Türk laborant ve Tunceli Belediye Başkanı, 2014-2019 yılları arasında Ovacık belediye başkanı. 2014 Türkiye yerel seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi'nden aday olarak seçilen Maçoğlu Türkiye'nin ilk TKP'li belediye başkanıdır. Maçoğlu, Türkiye Komünist Partisi (TKP) ile Demokratik Haklar Federasyonu'nun (DHF) seçimdeki ortak adayı idi.

Ovacık, Tunceli'ye bağlı Çemberlitaş köyü doğumlu, ilköğrenimini Ovacık YİBO'da, orta öğrenimini Bingöl Sağlık Meslek Lisesinde tamamladı. Meslek yaşamına 1989 'da Konya'nın Bozkır ilçesinde sağlık memuru olarak başladı. 1992 ile 2007 yılları arasında Tunceli'nin Pertek ilçesinde görev yaptı. 2006 yılında Çilimli ilçesine atandı fakat bu karar uygulanamadı. 2007 yılından 2017'ye kadar Tunceli Devlet Hastanesini Acil Servis bölümünde sağlık memuru olarak çalışmaktaydı.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) ve onun öznesi olduğu Dersim Demokratik Halk Dayanışması (DDHD) adayı olarak TKP listesinden Dersim merkez Belediye Başkanı olarak görev yapıyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyesi olan Maçoğlu evli 2 çocuk babasıdır.