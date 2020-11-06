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06.11.2020 - 23:52 | | AA

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü turuncu renge büründü

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, lösemi hastalığıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla turuncu renkle ışıklandırıldı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü turuncu renge büründü

Lösemili Çocuklar Haftası'nda "Her Çocuk Bir Kahraman" sloganı ile farkındalık yaratmayı hedefleyen Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), 2-8 Kasım'da çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Etkinlikler kapsamında lösemi hastalığına dikkati çekmek amacıyla Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü de turuncu renge büründü.

Akşam saatlerinde başlayan ışıklandırma, gün ağarıncaya kadar sürecek.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü turuncu renge büründü

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