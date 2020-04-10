Fatih'te 11 bin adet sahte maske ele geçirildi

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emin Sinan Mahallesi'nde sahte maske üretimi yapan tekstil atölyesine baskın yaptı. Baskında ele geçirilen 4 bin adet plastik ambalaj, 4 adet yüz maskesi ibareli etiket ve 11 bin adet sahte maskeye el konulurken, iş yeri sahibi Mehmet D., emniyet işlemlerinin ardından, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında suç işlediği gerekçesi ile adliyeye sevk edildi. Mehmet D., adliyedeki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Genç hemşire corona karantinasını anlattı!Zonguldak'ta corona virüs testi pozitif çıkınca 7 günde hastanede yatan hemşire Özge Akçelebi (23), yaşadıklarını anlattı. Akçelebi, "Bir hafta yalnız kalmak, hastanede yaşam mücadelesi vermekten çok daha iyi. Bunu yaşamış biri olarak söylüyorum. Lütfen evde kalın" dedi.