MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Fatih'te değnekçilik anları kamerada! 2 kişi gözaltında
ABONE OL
09.08.2020 - 17:28 | | DHA

Fatih'te değnekçilik anları kamerada! 2 kişi gözaltında

İstanbul Fatih’te, 2 kişi korsan otoparkçılık, "değnekçilik" yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerden birinin otopark için 20 polisten lira isteme anları kameraya yansıdı. Öte yandan Beyoğlu’nda, da korsan "değnekçilik" yaptıkları ileri sürülen 2 kişi de gözaltına alındı.

Fatih'te değnekçilik anları kamerada! 2 kişi gözaltında

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Ekipler Amirliği ekipleri, Mürselpaşa Caddesi üzerinde bazı kişilerin korsan otoparkçılık yaparak sürücülerden zorla para aldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, bugün saat 12.30 sıralarında Mürselpaşa Caddesi üzerinde Fethi K. ve Mehmet S. adlı kişileri değnekçilik yaparken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezine getirilen 2 şüpheli hakkında "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek"ten adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerden birinin otopark için polisten 20 lira isteme anları kameraya yansıdı.

 BEYOĞLU

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Ekipler Amirliği ekipleri, korsan otoparkçılık yapan kişilere yönelik olarak Beyoğlu'nda takip başlattı. Ekipler, Taksim Turan Caddesi ve Basmalı Tulumba Sokak üzerinde takibe aldıkları Cumali M. ve Selim Berk B.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Polis merkezine getirilen 2 şüpheli hakkında "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek"ten adli işlem başlatıldı.

 

9 Ağustos 2020 Günün Özeti Milliyet'te9 Ağustos 2020 Günün Özeti Milliyet'te
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2020 Okullar ne zaman açılacak? MEB okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı?

2020 Okullar ne zaman açılacak? MEB okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı?

Kredi çekecek ev ve araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Değişti...

Kredi çekecek ev ve araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Değişti...

Corona virüs aşısında umutlandıran gelişme!

Corona virüs aşısında umutlandıran gelişme!

2020 DGS soruları-cevapları ne zaman açıklanacak? DGS soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı?

2020 DGS soruları-cevapları ne zaman açıklanacak? DGS soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı?

Sıradaki Haber