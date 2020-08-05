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05.08.2020 - 15:06 | | DHA

Fatih'te feci olay! Ä°tfaiye aracÄ±nÄ±n altÄ±nda kalan motosikletli öldü

Fatihâ€™temotosikletli kurye park halindeki araca Ã§arparak, yola savruldu. Bu sÄ±rada yoldan geÃ§en itfaiye aracÄ±nÄ±n altÄ±nda kalarak, hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â

Fatih'te feci olay! Ä°tfaiye aracÄ±nÄ±n altÄ±nda kalan motosikletli öldü

Ä°stanbul Fatihâ€™te KÄ±zÄ±lelma Caddesi'nde motosikletli kurye park halindeki araca Ã§arparak, yola savruldu. Kurye bu sÄ±rada yoldan geÃ§en itfaiye aracÄ±nÄ±n altÄ±nda kalarak, hayatÄ±nÄ± kaybetti.

HayatÄ±nÄ± kaybeden kuryenin cansÄ±z bedeni olay yerinden kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Korona virüs tedavisi gören genç kÄ±za hastanede evlilik teklifi sürpriziBitlis'te yaÅŸayan Sedat Akbay, kÄ±z arkadaÅŸÄ± Esra Akbay'a,14 gündür korona virüs tedavisi gördüÄŸü hastane önünde, "Benimle evlenir misin Esram" yazÄ±lÄ± pankart açarak, evlilik teklifinde bulundu. Hastane odasÄ±nÄ±n penceresinden teklifi görüp, sevinç gözyaÅŸÄ± döken genç kÄ±z da kaÄŸÄ±da, 'Evet' yazarak karÅŸÄ±lÄ±k verdi.
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