Fatma İsminin Anlamı Nedir? Fatma Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Fatma ismi özellikle dini anlamlar içerdiği için tercih edilen bir isimdir ve Fatma ismi Arapça kökenlidir.

Peki, Fatma isminin Kuran'da geçip geçmediği ile ilgili bir bilginiz var mı? Fatma ismine sahip olan kişinin dürüstlüğü, kararlılığı ve güçlü kişilikleri ile bilindikleri söylenenler arasındadır. Fatma ismine sahip olan kişinin temizliğe düşkün olduğu ve titiz insanlar oldukları da rivayet edilenler arasındadır.

Fatma Ne Demek?

Fatma isminin birden çok anlamı vardır. Fatma ismi Arapçada sütten kesilen kadın anlamına gelmektedir. Fatma ismi aynı zamanda temizlik, namus, saflık, iffet anlamlarına da gelmektedir.

Fatma ismi içerdiği anlamlarının yanı sıra, önemli kişilerin isimleri olması ile de bilinir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) 'in Hz. Hatice (s.a.) tarafından dünyaya getirilen kızının ismi Fatma'dır ve Fatma İslam dünyasının kadınlarını temsil etmektedir. Görüldüğü gibi Fatma ismi güçlü bir anlama sahiptir.

Fatma İsmi Kuran'da Geçiyor mu?

Fatma isminin sahip olduğu anlamlara yer verilmişti ve Arapça kökenli olduğu belirtilmişti. Peki, Fatma ismi Kuran'da geçip geçmediğini öğrenmek ister misiniz? Fatma ismi, Arapça kökenli olmasına rağmen Fatma isminin Kuran'da herhangi bir ayette geçmediği görülmektedir.