Fatma Şengül’ün ismi sokağında yaşayacak

Maltepe Belediye Meclisi’nde yeni çalışma döneminin ilk toplantısı Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda meclis gündemindeki konular görüşülerek karara bağlandı. CHP Maltepe İlçe Kadın Kolları Başkanı Avukat Songül Aybirdi’nin dilekçesi doğrultusunda, Gülensu Mahallesi Erdemli Sokak’ta 30 Mart 2019 tarihinde evinin önünde öldürülen Fatma Şengül’ün isminin yaşadığı sokağa verilmesiyle ilgili teklif, oy birliği ile kabul edildi. İBB Meclisi’nden çıkacak karar sonrasında sokağın ismi, “Fatma Şengül Sokak” olarak değiştirilecek.