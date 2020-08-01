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01.08.2020 - 12:53 | | DHA

Fatura kavgasında korkunç son! Döverek öldürdü

Bursa'da Vahit Tavşanlı ortak kullandıkları suyun faturasını ödemeyen komşusu İsmet Oruç’u darbederek ağır yaraladı. Oruç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, gözaltına alınan Vahit Tavşanlı, tutuklandı.

Fatura kavgasında korkunç son! Döverek öldürdü

Olay, 23 Temmuz'da merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Vahit Tavşanlı (48), ve karşı komşusu İsmet Oruç (66) arasında, ortak kullandıkları suyun faturasının ödenmemesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Tavşanlı, faturayı ödemediğini öne sürdüğü Oruç'u darbetti. Oruç bu sırada Tavşanlı'ya karşılık vermek için kurusıkı tabancayla ateş etti.

Aldığı darbelerle ağır yaralanan Oruç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İsmet Oruç, doktorların tüm çabasına rağmen perşembe günü hayatını kaybetti.

Olayın ardından soruşturma başlatan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Vahit Tavşanlı'yı İnegöl'de saklandığı evde yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen Tavşanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

KAVGA ANI KAMERADA

Komşuların kavga ettiği anlar çevredeki güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde, Vahit Tavşanlı'nın İsmet Oruç’u darbettiği ve Oruç’un kurusıkı silahla ateş ettiği anlar yer alıyor.

 

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