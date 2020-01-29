MTA Fay hattı sorgulama | Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Fay hattı sorgulama işlemi nasıl yapılır sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Türkiye'de son iki haftada meydana gelen depremlerin ardından uzmanlardan açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Uzmanlar fay hattının geçtiği bölgelere ev yapılmaması uyarısında bulunurken yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar evimin altından fay hattı geçiyor mu? Fay hattı sorgulama nasıl yapılır sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Fay hattı sorgulama işlemi Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

UZMANLAR UYARDI 'EVLERİ BURALARA YAPMAKTAN VAZGEÇİN'

Fay hatlarının hangi ilçeden, mahalleden, sokaktan ve parselden geçtiğinin santim santim haritasının olduğunu belirten Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, "Devletin resmi olarak yayınladığı 2012 yılındaki aktif fay haritası var. Bu aktif fay haritasına herkes Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) sitesine girerek fay hattının hangi sokaktan hangi parselden geçtiğini net bir şekilde görebilir.

Tabi bu yüzde yüzlük doğruluk anlamında değil. Bir bölü bir ölçeğine getirebilmek için ne yapmamız lazım fay ölçme çalışmaları yapmamız lazım. Bunla beraber koordinatlarını belirleyip bunların uygulanabilir plana işlenir hale getirilmesi lazım. Bunların gizli saklı olmaması lazım. Net bir şekilde söylüyorum fay hattının üzerine bina yapmaktan vazgeçin. Fay hatlarını ciddiye alalım. Fay hatları enerjinin boşaldığı noktalardır. Fay hattına ne kadar yakınsa bina o kadar etkilenecek. Size bunun yakınlıkla ölçüsünü söylüyoruz. Yakınlıklarını boş verin Türkiye'de üzerine yapılan binalar var. Bir imar planlarından bahsediyoruz. Bunları yeniden revize etmemiz lazım. İnsanlar öylece fay hatlarının nerede olduklarını bilirler. Ona göre tedbir alabilirler. Ama bu insanların kendi başına yapacakları bir çalışma değil. Bu çalışma belediyelerin ve hükümetin bu işe müdahil olması lazım. Çevre Şehirciliğin böyle bir çalışması var. Fay hattı üzerine bina yaptırmıyor. Ama belediyeler bu işi maalesef dikkate almamaktadır" dedi.

FAY HATTI HARİTASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Fay hattı sorgulama işlemi Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinde yer alan diri fay hatları haritası üzerinden görüntülenebiliyor.

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