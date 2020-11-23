Feci kaza! 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 16.30 sıralarında Zonguldak- İstanbul yolu Kandilli kavşağı mevkiinde meydana geldi. Yadigar Eroğlu (48) yönetimindeki 67 TR 454 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün güneşten dolayı yolu görememesi nedeniyle kontrolden çıkarak su kanalına düşüp, istinat duvarına çarptı.

Kazada, sürücü Eroğlu, 3 aylık bebek Hilal Tekin, bebeğin annesi Gamze Tekin (24) ve Şerife Tekin (53) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ereğli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yadigar Eroğlu ve Hilal bebek, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Şerife Tekin ve Gamze Tekinin ise hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.