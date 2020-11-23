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23.11.2020 - 19:09 | | DHA

Feci kaza! 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Feci kaza! 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 16.30 sıralarında Zonguldak- İstanbul yolu Kandilli kavşağı mevkiinde meydana geldi. Yadigar Eroğlu (48) yönetimindeki 67 TR 454 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün güneşten dolayı yolu görememesi nedeniyle kontrolden çıkarak su kanalına düşüp, istinat duvarına çarptı.

Feci kaza 1i bebek 2 kişi hayatını kaybetti

Kazada, sürücü Eroğlu, 3 aylık bebek Hilal Tekin, bebeğin annesi Gamze Tekin (24) ve Şerife Tekin (53) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Ereğli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yadigar Eroğlu ve Hilal bebek, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Şerife Tekin ve Gamze Tekinin ise hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Feci kaza 1i bebek 2 kişi hayatını kaybetti

Yerli Covid-19 aşısı 44 gönüllüye uygulandıErciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversite bünyesinde geliştirilen ve Faz 1 çalışmaları devam eden yerli Covid-19 aday aşısının 44 gönüllüde uygulandığını açıkladı.
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