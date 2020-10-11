Feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti

Olay, saat 17.15 sıralarında Melikgazi ilçesi Hulusi Akar Bulvarı'nda meydana geldi. Suriye uyruklu Musa El Yunus (32) idaresindeki plakası olmayan motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrildi.

Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunun kimliği henüz belirsiz Suriyeli 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Suriyeli 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Suriyeliler otopsileri yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.