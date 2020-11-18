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18.11.2020 - 15:12 | | DHA/İHA

Feci kaza! 4 yaşındaki çocuğun üstünden taksi geçti

İstanbul Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuğa sokakta abisiyle yürüdüğü esnada kendisine çarpan ticari taksinin altında kaldı. Yaşanan feci kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

4 yaşındaki çocuk taksinin altında kaldı!
4 yaşındaki çocuk taksinin altında kaldı!
4 yaşındaki çocuk taksinin altında kaldı!
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Kaza, bugün öğle saatlerinde Örnek Mahallesi 1552’nci Sokak’ta meydana geldi. Sürücüsünün kimliği açıklanmayan 34 THC 03 plakalı taksi, evlerinin önünde oynayan Abdullah Karataş’a çarparak altına aldı. Küçük çocuk ağır yaralandı. Kardeşinin yaralandığını gören 10 yaşındaki ağabeyi korku dolu anlar yaşadı.

Annesi koşarak oğlunun yanına geldi. Anne yaralı çocuğunu kucağına alarak bir başka araçla onu özel bir hastaneye götürdü. Güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedilen kaza ile ilgili polis taksi şoförünü gözaltına alırken soruşturmaya başlandı.

AĞABEYİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Yaşanan kaza sonrası kardeşinin taksinin altında gören ağabeyi baygınlık geçirirken olay anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, minik Abdullah'ın ticari taksinin altında kalması ve ağabeyinin baygınlık geçirmesi yer aldı.

 

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