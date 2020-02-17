MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL
17.02.2020 - 22:35 | | AA

Feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Bitlis'in Tatvan ilçesinde TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Tatvan-Van kara yolunun 7. kilometresindeki Yelkenli köyü mevkisinde plakaları ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen TIR ile kamyonet çarpıştı.

Kamyonetteki aynı aileden Ahmet, Sahila ve Radife Eser hayatını kaybetti, Mehmet ile Bahattin Eser yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, kazanın ardından hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Feci kaza Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Feci kaza Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybettiBitlis'in Tatvan ilçesinde TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2020 Survivor Ünlüler ve Gönüllüler takımı kadrosunda hangi isimler yer alıyor? Survivor Ünlüler takımı yarışmacıları

2020 Survivor Ünlüler ve Gönüllüler takımı kadrosunda hangi isimler yer alıyor? Survivor Ünlüler takımı yarışmacıları

O parayı toplu olarak geri alabilirsiniz!

O parayı toplu olarak geri alabilirsiniz!

Komşunuzun binası da güvenli mi?

Komşunuzun binası da güvenli mi?

Serenay'ın cool imajı büyük darbe aldı!

Serenay'ın cool imajı büyük darbe aldı!

Sıradaki Haber