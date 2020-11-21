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21.11.2020 - 10:22 | | DHA

Feci kaza! Elini kaptıran işçinin 4 parmağı koptu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrikli ahşap kesme makinesine elini kaptıran işçinin 4 parmağı koptu. Parmaklar, parçalandığı için yerine dikilemedi.

Feci kaza! Elini kaptıran işçinin 4 parmağı koptu

Olay, İnegöl ilçesi Ağaç İşleri Mobilya Sanayi 23. Sokak üzerinde bulunan ahşap işleme imalathanesinde meydana geldi. Murat Tekkesen (22) sol elini elektrikli ahşap kesme makinesine kaptırdı. 4 parmağı kopan Tekkesen, arkadaşları tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirildi. 

Özel bir otomobille hastaneye yetiştirilen parmaklar, parçalandığı için dikilemedi.

Murat Tekkesen, tedaviye alındı. 

Feci kaza Elini kaptıran işçinin 4 parmağı koptu

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