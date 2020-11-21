Feci kaza! Elini kaptıran işçinin 4 parmağı koptu

Olay, İnegöl ilçesi Ağaç İşleri Mobilya Sanayi 23. Sokak üzerinde bulunan ahşap işleme imalathanesinde meydana geldi. Murat Tekkesen (22) sol elini elektrikli ahşap kesme makinesine kaptırdı. 4 parmağı kopan Tekkesen, arkadaşları tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Özel bir otomobille hastaneye yetiştirilen parmaklar, parçalandığı için dikilemedi.
Murat Tekkesen, tedaviye alındı.
Antalya'da bitmeyen yazın keyfini turistler çıkarıyorTürkiye'nin birçok yerinde kış kapıya dayanıp, yüksek yerlere kar yağarken, Antalya'nın Demre ilçesindeki dünya cenneti Kekova'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Yatlarla Kekova'ya gelen yabancı turistler doğanın, denizin ve güneşin tadını çıkarmayı sürdürüyor.