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04.07.2020 - 17:16 | | DHA

Feci kaza! Kafa kafaya çarpıştı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, otomobille motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Feci kaza! Kafa kafaya çarpıştı

​Kaza, öğleden sonra Gaziantep Nurdağı- Gaziantep yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi.

M.A.(23) yönetimindeki 27 ACJ 183 plakalı otomobille  H.A.'nın(35) kullandığı 27 BY 794 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Kazada başını otomobilin camına çarpan motosiklet sürücüsü H.A. otomobil sürücüsü M.K. ile otomobildeki İ.A. (30) ve Ş.B. (14) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Yaralıların 3'ü burada tedaviye alınırken, hayati tehlikesi bulunan H.A. ise Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edildi.

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