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25.09.2020 - 17:39 | | DHA/AA

Feci kaza! Kahreden detay ortaya çıktı

İstanbul Bakırköy'de bir otomobil bakım servisinde çalışan Tamer Ünver, bakımını yaptığı araçla çıktığı test sürüşünde hayatını kaybetti. Aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden Ünver, önce refüje çıktı daha sonra reklam panosuna çarparak durabildi. Hurdaya dönen aracın içinde sıkışan genç feci şekilde hayatını kaybetti.

Feci kaza! Kahreden detay ortaya çıktı
Bakırköy’deki trafik kazasında acı detay
Bakırköy’deki trafik kazasında acı detay
Bakırköy’deki trafik kazasında acı detay
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Kaza saat 13.00 sıralarında, Bakırköy Atatürk Havalimanı Caddesi, Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi.

Ünver, Atatürk Havalimanı Caddesi'ne geldiği sırada kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek önce, orta refüje çıktı daha sonra da refüjde bulunan reklam panosunun direğine çarparak durabildi.

Sabah Gazetesi'nden Barış Sözal'ın haberine göre; bir otomobil bakım servisinde çalışan 25 yaşındaki Tamer Ünver, bakımını yaptığı 34 TA 8881 plakalı aracın bakımını yaptıktan sonra test sürüşüne çıktı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hurdaya dönmüş aracın içinde sıkışan Ünver'i yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın ardından çıkartarak sağlık ekipleri teslim etti.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Ünver hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ünver'in cansız bedeni

 

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