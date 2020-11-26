Feci kaza! Manzara göreni kahretti
BalÄ±kesir Edremit ilÃ§esinde otomobil, Ã¶nÃ¼ndeki motosiklete Ã§arpÄ±p, ÅŸarampole yuvarlandÄ±. KazadaÂ motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Necati ErbaÄŸ Ã¶ldÃ¼, otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼Â Meryem Tenekeci ise aÄŸÄ±r yaralandÄ±.Â
Ã‡anakkaleâ€™den Edremit yÃ¶nÃ¼ne gidenÂ Meryem TenekeciÂ (29) yÃ¶netimindeki 10 R 4672 plakalÄ± otomobil, AltÄ±noluk Mahallesi'nde sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nden Ã§Ä±kÄ±p aynÄ± yÃ¶ne giden Necati ErbaÄŸÂ (43) yÃ¶netimindekiÂ plakasÄ±z motosiklete Ã§arptÄ±. TIR park alanÄ±nÄ±n bariyerlerini aÅŸan otomobil, 5 metreden deniz kÄ±yÄ±sÄ±na yuvarlandÄ±. Kazada, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerden Necati ErbaÄŸ yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, Meryem Tenekeci ise yaralandÄ±.
Ä°hbar Ã¼zerine kaza yerineÂ itfaiye, jandarma ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Ä°tfaiye ekipleri tarafÄ±ndan araÃ§tan Ã§Ä±karÄ±lan Meryem Tenekeci,Â Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedaviye alÄ±nan Tenekeciâ€™nin saÄŸlÄ±k durumunun ciddiyetini koruduÄŸu belirtildi.Â
Necati ErbaÄŸ'Ä±n cenazesi deÂ kaza yerinde yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan aynÄ± hastanenin morguna konuldu.