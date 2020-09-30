30.09.2020 - 09:12 | | AA
Feci kaza! Minibüsle kamyon çarpıştı: 26 yaralı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle kamyonun çarpışması sonucu 26 kişi yaralandı.
Manisa Üzüm bağında çalışan tarım işçilerini taşıyan Kazım Çelebi'nin kullandığı 45 J 4784 plakalı minibüs, Ahmetağa Mahallesi'nde Oğuz Gülicak'ın (51) kullandığı 34 ZC 7090 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada minibüsteki 26 kişi yaralandı. Alaşehir ve Salihli’deki hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
'Uçakta unutulan eşyaları ucuza satıyoruz' yalanıyla 150 kişiyi dolandırdılar!İstanbul'da yaşanan pandemi sürecini fırsata çevirerek 150 kişiyi dolandıran 30 kişilik bir dolandırıcılık şebekesi polis tarafından çökertildi. Şebekenin internet üzerinden yayınladığı "uçaklarda unutulan eşyaları ucuz fiyata satıyoruz" yalanı ve kurduğu sözde bir pazarlama şirketiyle ağına düşürdüğü insanlara kapıda ödeme oyunuyla telefon yerine bahçıvan makası, tıraş bıçağı, su ve bitki çayı gönderdiği öğrenildi.