MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü
ABONE OL
30.04.2020 - 13:15 |

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Kahramanmaraş'ta, aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobil kontrolden çıkarak 5 araca çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 2 kişi yaralandı. Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü ise gözaltına alındı.

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü
Kontrolden çıkan otomobil 5 araca çarptı; ortalık savaş alanına döndü
Kontrolden çıkan otomobil 5 araca çarptı; ortalık savaş alanına döndü
Kontrolden çıkan otomobil 5 araca çarptı; ortalık savaş alanına döndü
Haberin Tüm Fotoğrafları

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kahramanmaraş Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü belirlenemeyen 46 NT 402 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak ilk önce önünde seyreden Necati Debgici'nin kullandığı 46 KY 957 plakalı otomobile çarptı. Aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobil daha sonra park halindeki 4 araca daha çarparak, takla attı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 46 NT 402 plakalı otomobilde bulunan 1'i kadın 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Park halindeki 46 KY 636 plakalı otomobili kullanılamaz hale gelen Ali Dinler, kazaya neden olan sürücünün aşırı hızlı olduğunu öne sürerek, "Araç çok hızlı geliyordu. 5 aracı birbirine kattı, kendisi de yolun ortasına uçtu. Benim aracım şu anda pert durumda ve çarpan kişiden şikayetçiyim" dedi.

Bursa'da fuhuş pazarlığı yapan kadına corona virüs cezası kesildiBursa’da, yol kenarında fuhuş pazarlığı yaptığı iddia edilen 1 kadın, gözaltına alındı. Kadın, corona virüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 392 lira ceza uygulanarak serbest bırakıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Deprem mi oldu? Son depremler neler? Muğla ve Elazığ'da korkutan deprem

Deprem mi oldu? Son depremler neler? Muğla ve Elazığ'da korkutan deprem

Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

Hayat Eve Sığar uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Hayat Eve Sığar uygulamasındaki renklerin anlamları neler?

Hayat Eve Sığar uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Hayat Eve Sığar uygulamasındaki renklerin anlamları neler?

Sıradaki Haber