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21.10.2020 - 01:08 | | İHA

Feci kaza! Otomobil ok gibi saplandı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kendisine arkadan çarpan otomobile ok gibi saplanan motosikletin sürücüsü ile oğlu hayatını kaybetti.

Feci kaza! Otomobil ok gibi saplandı

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ile Viranşehir ilçesini birbirine bağlayan karayolunda Aslanbaba mevkisinde yaşandı. Veysel B.'nin kullandığı 07 ABY 558 plakalı Renault marka otomobil, önünde seyreden Hüseyin Şimşek (33) yönetimindeki motosiklete arkadan çarptı.

Motosiklet sürücüsü Hüseyin Şimşek ile 3 yaşındaki oğlu Serhat Şimşek çarpmanın etkisiyle yola savrulurken motosiklet ise otomobile ok gibi saplandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Feci kaza Otomobil ok gibi saplandı

Yaralı olan 3 yaşındaki Serhat Şimşek ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuk, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cesetler, Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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