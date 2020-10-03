Feci kaza! Otomobilden fÄ±rlayan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ hayatÄ±nÄ± kaybetti

Kaza, akÅŸam saatlerinde Ankara Ã‡evre Yolu KarapÃ¼rÃ§ek mevkisinde meydana geldi. DÃ¼ÄŸÃ¼n konvoyunda yer alanÂ Rahim ÅžÄ±vka yÃ¶netimindeki 16 VD 111 plakalÄ± otomobil, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon kontrolÃ¼nÃ¼ yitirmesi sonucuÂ aynÄ± yÃ¶nde ilerleyenÂ Beytullah Ã–. yÃ¶netimindeki 06 FVÂ 5577 plakalÄ± otomobile, ardÄ±ndan da Mehmet Åž.'nin kullandÄ±ÄŸÄ±Â 38 JHÂ 220 plakalÄ± TIR'a ve bariyere Ã§arptÄ±. Kazada otomobilin Ã¶n camÄ±ndan fÄ±rlayanÂ Rahim ÅžÄ±vka, olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybederken, yaklaÅŸÄ±k 50 metre sÃ¼rÃ¼klenenÂ 16 VD 111 plakalÄ± otomobil yanmaya baÅŸladÄ±.Â

Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k, itfaiye ve polis ekibiÂ sevk edildi. Rahim ÅžÄ±vka'nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼n konvoyunda bulunan yakÄ±nlarÄ±, Ã¶lÃ¼m haberinin ardÄ±ndan gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na bulundu. FenalÄ±k geÃ§iren kiÅŸilere saÄŸlÄ±k ekipleri mÃ¼dahalede bulundu.Â Ä°tfaiye erleri tarafÄ±ndan sÃ¶ndÃ¼rÃ¼len yangÄ±nÄ±n ardÄ±ndan otomobil kÃ¼le dÃ¶ndÃ¼.Â Otomobil ve TIR sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ iseÂ ifadesi alÄ±nmak Ã¼zere polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.