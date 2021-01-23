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23.01.2021 - 03:17 | | AA

Feci kaza! Yakınları kahroldu

Bursa'nın Gürsu ilçesinde otobüsün çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.

Feci kaza! Yakınları kahroldu

Şehit Cengiz Topel Caddesi'nde bisikletiyle ilerleyen Suriye uyruklu Abdullah H, arkadan gelen otobüsün çarpmasıyla yolda bir süre sürüklendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Abdullah H'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri önlem amacıyla caddeyi trafiğe kapatırken, ölen kişinin yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü.

İsmi öğrenilemeyen otobüs şoförü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Genç İş Adamları heyetini kabulünde açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulü sonrası açıklamalarda bulundu. 'Yüksek faize karşı olduğunu' ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum, kimse kusura bakmasın ben bunu anlatmaya devam edeceğim." dedi. Öte yandan Erdoğan kapsamlı reform paketinin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
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