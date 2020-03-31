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31.03.2020 - 20:54 | | İHA

Feci olay! Arkadaşlarının feryatları yürekleri dağladı

Denizli’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazada, hayatını kaybeden şahsın arkadaşlarının olay yerinde feryat etmesi yürekleri dağladı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Merkezefendi ilçesi Kumkısık Mahallesi’nde meydana geldi. İzmir’e gitmek için yola çıkan 35 YFN 78 plakalı otomobili ile yola çıkan İsmail Alay Kumkısık Mahallesi’nde mola verdi. Ardından tekrar yola çıkan 35 YFN 78 plakalı otomobil, Denizli istikametine giden Mehmet Gülpınar idaresindeki 20 AVK 25 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan Alay idaresindeki otomobil yaklaşık 30 metre savrulup orta refüje çıkarak durabildi.

Feci olay Arkadaşlarının feryatları yürekleri dağladı

Ardından çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’i arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Alay’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, kazada yaralanan Mehmet ve Melahat Gülpınar ise ambulanslar ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Alay’ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayı duyan ve olay yerine gelen Alay’ın yakınları ve arkadaşları ise uzun süre feryat edip gözyaşı döktü. Kaza sonrası başlatılan soruşturma devam ediyor.

Feci olay Arkadaşlarının feryatları yürekleri dağladı

 

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