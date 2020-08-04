MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Feci olay! Bahçede gezen eşini domuz sanıp öldürdü
ABONE OL
04.08.2020 - 15:18 |

Feci olay! Bahçede gezen eşini domuz sanıp öldürdü

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir şahıs, bahçede gezen eşini domuz sanarak tüfekle öldürdü.

Feci olay! Bahçede gezen eşini domuz sanıp öldürdü

Olay, Cide'ye bağlı Kezağzı köyü Kuzla Mahallesi'nde dün gece 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece mısır bahçesine domuz beklemeye giden Yakup Zengin (52), tüfekle nöbet tuttuğu sırada bahçeye inen eşi Fati Zengin'i (49) domuz sanarak ateş açtı.

Göğsünden vurularak ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Fati Zengin'in cesedi olay yerine sevk edilen 112 ekiplerince Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Yakup Zengin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

 

 

Foça Kalesi'nden düştü! İtfaiye ve polis ekipleri kurtardıİzmir'in Foça ilçesinde tarihi kalenin burcuna bayrak dikmek için tırmanan bir kişi 10 metrelik surların üzerinden düşüp düştüğü yerde mahsur kaldı. Başından ve bacaklarından yaralanan vatandaşı itfaiye ve polis ekipleri kurtardı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Hicri yılbaşı ne zaman?

Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Hicri yılbaşı ne zaman?

Milyonları kapsıyor! Değişti, indirim ve para iadesi...

Milyonları kapsıyor! Değişti, indirim ve para iadesi...

ABD'de 'Isaias' alarmı! Acil durum ilan edildi

ABD'de 'Isaias' alarmı! Acil durum ilan edildi

Bekçi alımları ne zaman? Bekçilik sınavı başvuruları başladı mı, şartlar neler, maaşları ne kadar oluyor?

Bekçi alımları ne zaman? Bekçilik sınavı başvuruları başladı mı, şartlar neler, maaşları ne kadar oluyor?

Sıradaki Haber