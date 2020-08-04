Feci olay! Bahçede gezen eşini domuz sanıp öldürdü

Olay, Cide'ye bağlı Kezağzı köyü Kuzla Mahallesi'nde dün gece 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece mısır bahçesine domuz beklemeye giden Yakup Zengin (52), tüfekle nöbet tuttuğu sırada bahçeye inen eşi Fati Zengin'i (49) domuz sanarak ateş açtı.
Göğsünden vurularak ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Fati Zengin'in cesedi olay yerine sevk edilen 112 ekiplerince Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Yakup Zengin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Foça Kalesi'nden düştü! İtfaiye ve polis ekipleri kurtardıİzmir'in Foça ilçesinde tarihi kalenin burcuna bayrak dikmek için tırmanan bir kişi 10 metrelik surların üzerinden düşüp düştüğü yerde mahsur kaldı. Başından ve bacaklarından yaralanan vatandaşı itfaiye ve polis ekipleri kurtardı.