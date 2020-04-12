Feci Ã¶lÃ¼m AsansÃ¶r boÅŸluÄŸuna dÃ¼ÅŸen Ã§ocuk yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Olay, bugÃ¼n saat 17.30 sÄ±ralarÄ±nda merkez SelÃ§uklu Ä°lÃ§esi Hocan Cihan Tekke Caddesi'nde meydana geldi. GÃ¼l ailesi, Ã§ocuklarÄ± bedensel engelli Baran'Ä±n, evden dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark etti. Ã‡evrede yaptÄ±klarÄ± aramada Ã§ocuklarÄ±nÄ± bulamayan aile, polis merkezine giderekÂ kayÄ±p baÅŸvurusunda bulundu. Bu arada arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na devam eden GÃ¼lÂ ailesi yakÄ±nlarÄ±,Â Baran'Ä± 2 saat sonra evlerinin yakÄ±ndaki inÅŸaatta dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§inde su bulunan asansÃ¶rÂ boÅŸluÄŸunda buldu. DÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ yerden Ã§Ä±kartÄ±lan Baran bu sÄ±rada ihbar Ã¼zerine olay yerine gelen ambulansla Meram TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldi.

Talihsiz Ã§ocuk, doktorlarÄ±n Ã§abalarÄ±na raÄŸmenÂ yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. KÃ¼Ã§Ã¼kÂ Baran'Ä±n Ã¶lÃ¼m nedeninin yapÄ±lacak otopsinin ardÄ±ndan netleÅŸeceÄŸi belirtildi.Â











Ä°nÅŸaatÄ±n Ã§evresinde yeterli gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶nÃ¼ sÃ¼ren dedesi Mecid GÃ¼l, "Gelinimle birlikte polis merkezine gidip, kayÄ±p baÅŸvurusunda bulunduk. Sonra geri geldik. Bu inÅŸaata hiÃ§ bekÃ§i falan yok. Sonra bizim akrabalar girip inÅŸaatta ararken, suyu gÃ¶rmÃ¼ÅŸler ve Ã§ocuÄŸu bulmuÅŸlar. Oradan Ã§Ä±kartÄ±p ambulansa haber verdik. Ambulansla alÄ±p gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ler.''dedi.