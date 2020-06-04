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04.06.2020 - 16:32 | | DHA/Ä°HA

Feci ölüm! Kamyonun altÄ±nda can verdi

Yozgat'ta Ã§iftÃ§i Muammer Åžahin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n geri manevra yaptÄ±ÄŸÄ±Â kamyonun Ã§arpmasÄ± sonucu altÄ±nda kalarak, yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ HÃ¼seyin B.'nin ehliyetinin kamyon kullanmak iÃ§in uygun olmadÄ±ÄŸÄ±Â Ã¶ÄŸrenildi.Â

Feci ölüm! Kamyonun altÄ±nda can verdi

Kaza, Ã¶ÄŸle saatlerinde, kent merkezinde bulunan sanayi sitesinde meydana geldi. Ã‡iftÃ§ilik yapan Muammer Åžahin(66), arÄ±zalanan traktÃ¶rÃ¼nÃ¼ tamir ettirmek iÃ§in sanayi sitesine geldi.

TraktÃ¶rÃ¼ tamire bÄ±rakan Åžahin'e, yolda yÃ¼rÃ¼rken, HÃ¼seyin B.'ninÂ (27) tamirini yaptÄ±ÄŸÄ± kamyon, geri manevra sÄ±rasÄ±nda Ã§arptÄ±.

Kamyonun altÄ±nda kalan Åžahin,Â hayatÄ±nÄ± kaybetti. Kaza sonrasÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼ HÃ¼seyin B., gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, ehliyetinin kamyon kullanmaya yetersiz olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â 

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