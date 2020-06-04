04.06.2020 - 16:32 | | DHA/Ä°HA
Feci ölüm! Kamyonun altÄ±nda can verdi
Yozgat'ta Ã§iftÃ§i Muammer Åžahin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n geri manevra yaptÄ±ÄŸÄ±Â kamyonun Ã§arpmasÄ± sonucu altÄ±nda kalarak, yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ HÃ¼seyin B.'nin ehliyetinin kamyon kullanmak iÃ§in uygun olmadÄ±ÄŸÄ±Â Ã¶ÄŸrenildi.Â
Kaza, Ã¶ÄŸle saatlerinde, kent merkezinde bulunan sanayi sitesinde meydana geldi. Ã‡iftÃ§ilik yapan Muammer Åžahin(66), arÄ±zalanan traktÃ¶rÃ¼nÃ¼ tamir ettirmek iÃ§in sanayi sitesine geldi.
TraktÃ¶rÃ¼ tamire bÄ±rakan Åžahin'e, yolda yÃ¼rÃ¼rken, HÃ¼seyin B.'ninÂ (27) tamirini yaptÄ±ÄŸÄ± kamyon, geri manevra sÄ±rasÄ±nda Ã§arptÄ±.
Kamyonun altÄ±nda kalan Åžahin,Â hayatÄ±nÄ± kaybetti. Kaza sonrasÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼ HÃ¼seyin B., gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, ehliyetinin kamyon kullanmaya yetersiz olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â
KonyaaltÄ± Sahili'nde sosyal mesafeli yoÄŸunlukAntalya'da, 1 Haziran itibarÄ±yla sahillere giriÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dünyaca ünlü KonyaaltÄ± Sahili, tatilcilerin akÄ±nÄ±na uÄŸradÄ±. Sosyal mesafe kuralÄ±na uyup, maskeleriyle sahile gelenler, bir yandan denizi izledi bir yandan da sohbet etti.