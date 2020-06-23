Feci ölüm! Yol kenarında üzerine römork devrildi...

Kaza, sabah saatlerinde Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında yürüyen Ferit Kayışkıran (56), aynı noktada dönmeye çalışan Ramazan Ağırtaş yönetimindeki 15 PP 406 plakalı traktörün arkasında bağlı olan römorkun devrilmesiyle altında kaldı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Kayışkıran’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, Kayışkıran’ın cansız bedeni, inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı.
Traktör sürücüsü ise gözaltına alındı.
Adana'da korkunç olay! "Yanlışlıkla kendi bileğini kesmiş"Gelen bir son dakika haberine göre; Adana'da boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet Karakuş'u (35) çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Kırgız Venera Karakuş İfadesinde, "Bıçağın sapıyla bana saldırıp, vurmaya başladı. Bu sırada yanlışlıkla kendi bileğini kesmiş. O'nu ben öldürmedim" sözlerini sarfetti.