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23.06.2020 - 11:35 | | DHA

Feci ölüm! Yol kenarında üzerine römork devrildi...

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, traktörün arkasındaki römorkun devrilmesiyle altında kalan Ferit Kayışkıran, yaşamını yitirdi.

Feci ölüm! Yol kenarında üzerine römork devrildi...

Kaza, sabah saatlerinde Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında yürüyen Ferit Kayışkıran (56), aynı noktada dönmeye çalışan Ramazan Ağırtaş yönetimindeki 15 PP 406 plakalı traktörün arkasında bağlı olan römorkun devrilmesiyle altında kaldı. 

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Kayışkıran’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, Kayışkıran’ın  cansız bedeni, inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı.

Traktör sürücüsü ise gözaltına alındı.

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