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26.01.2021 - 14:17 | | DHA

Feci son! 1 gün önce hız denemesi yapmış

Giresun’da motosikletinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden özel güvenlik görevlisi 29 yaşındaki Ahmet Güney’in, kazadan 1 gün önce hız denemesi yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Motosikletiyle 212 kilometre hıza ulaştığı anları kayda aldığı ortaya çıktı.

Feci son! 1 gün önce hız denemesi yapmış

Kaza, dün öğle saatlerinde Giresun’un Bulancak ilçesinde Bulancak Devlet Hastanesi yakınında meydana geldi. Giresun Orman Bölge Müdürlüğü'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Güney, kullandığı 34 BMY 185 plakalı motosikletinin kontrolünü kaybetti.

Devrilen motosikletten yola savrulan Güney, yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen ambulansla Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Güney, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılmadı.

HIZ DENEMESİNİ KAYDETMİŞ

Ahmet Güney’in kazadan 1 gün önce hız denemesi yaptığı, kaza yaptığı motosikletiyle 212 kilometre hıza ulaştığı anlara ait görüntüleri de kayda aldığı ortaya çıktı. Arkadaşıyla birlikte motosiklet tanıtımı yapan Güney, hız denemesini kişisel video kanalında yayınladı.

 

 

Kaldırımda yürüyen vatandaş ezilmekten saniyelerle kurtulduKocaeli’nin Derince ilçesinde sokakta yürüyen vatandaş, otomobille çarpışarak kaldırıma çıkan hafif ticari aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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