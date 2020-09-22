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22.09.2020 - 00:23 | | DHA

Felaket! Bir anda alev topuna döndü: 3 kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Aladağ ilçesinde otomobilin TIR'a arkadan çarpıp, yanması sonucu Vural Çetin, Ali Çetin ve Ece Yıldız hayatını kaybetti.

Felaket! Bir anda alev topuna döndü: 3 kişi hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Musulu köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, önünde seyir halindeki TIR'a arkdan çarpıp, yanmaya başladı. Otomobil bir anda alev topuna dönerken çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen araçtaki Vural Çetin, Ali Çetin ve Ece Yıldız'ın öldüğü belirlendi. Jandarmanın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler, morga kaldırıldı. 

Felaket Bir anda alev topuna döndü: 3 kişi hayatını kaybetti

Kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

 

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