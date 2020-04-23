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23.04.2020 - 19:02 |

Feodal Nedir? TDK'ya Göre Feodalite, Feodalizm Ve Feodal Ne Demektir?

Gerek internet ortamında gerekse de sohbet esnasında farklı veya bilmediğimiz kelimeler ile karşılaşıyoruz. Anlamını bilmediğimiz kelimelerin ne anlama geldiğine dair ilk olarak bir merak duyuyoruz. Daha sonra bu merakımızı gidermek için internet veya farklı platformlar ile araştırma yapmaktayız. Günlük hayatta kullanılan ve anlamını bilmediğimiz bir kelime olan feodal kelimesi bulunuyor. Feodal kelimesinin aynı zamanda TDK'ya göre de anlamı vardır. Peki, Feodal nedir? TDK'ya göre feodalite, feodalizm ve feodal ne demektir? İşte tüm detaylar.

Feodal Nedir? TDK'ya Göre Feodalite, Feodalizm Ve Feodal Ne Demektir?

 Feodal kelimesi dilimize yabancı kelimeden geçmiş bir kelimedir. Feodal kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiştir. Kelimenin kökeni Fransızcadır. Ayrıca Feodal kelimesinin anlamı TDK'da da bulunmaktadır.

Feodal Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

1. Derebeylik
2. Belirli bir toprağı belirli bir toprak üzerinde yaşayan canlıların tek bir kişiye ait olduğunu belirtmek.

TDK'ya Göre Feodalite, Feodalizm ve Feodal Ne Demektir?

Her bir kelime birbirleri ile bağlantılıdır. TDK'ya göre üç kelime de aynı kökenlidir. TDK'ya göre feodalite demek derebeylik demektir. Feodalizm ise derebeylik sistemi olarak adlandırılır. Feodal ise derebeylikle ilgili olan anlamı çıkar.

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