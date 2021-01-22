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22.01.2021 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Ferdane’yi iple boğan cani yakalandı

Bayrampaşa’da bir otel odasında 9 gün önce iple boğularak öldürülmüş halde bulunan Ferdane Kurt’un (43) katil zanlısı Cemil Yar (38) yakalandı.

Ferdane’yi iple boğan cani yakalandı

Uyuşturucu kullanma ve yaralamadan 6 ayrı suç kaydı bulunan zanlının, cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.

4 çocuk annesi Ferdane Kurt, 12 Ocak’ta Bayrampaşa’daki bir otel odasında ölü olarak bulundu. Kurt’un cansız bedeni 3 yaşındaki oğlunun ‘Annem yok’ diye ağlamasının ardından otel çalışanlarının aramasıyla ortaya çıkarıldı. Kadının iple boğularak öldürüldüğünü belirleyen polis, yaptığı inceleme sonrasında aynı odada kalan şüpheli Cemil Yar’ı aramaya başladı.

Ferdane’yi iple boğan cani yakalandı



Cinayetten kısa süre sonra otelden ayrıldığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda zanlının Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi’nde bir adreste saklandığı tespit edildi. Adrese dün akşam saatlerinde baskın düzenleyen polis ekipleri, katil zanlısı Cemil Yar’ı gözaltına aldı. Gayrettepe’deki Cinayet Büro Amirliği’nde sorguya alınan tekstil işçisi zanlının, cinayetten 1 ay önce ayrı yaşadığı eşinden boşandığı ve otelde Ferdane Kurt ile tanıştığı öğrenildi. Uyuşturucu kullanma ve yaralamadan 6 ayrı suç kaydı bulunan zanlının ilk ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.


Ferdane’yi iple boğan cani yakalandı

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