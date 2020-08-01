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01.08.2020 - 11:14 | | DHA

Feribotta sıra kavgası

Tekirdağ'da feribotta sıra bekleyen yolcularla feribot görevlileri arasında 'sıra dışından yolcu bindiği' nedeniyle kavga çıktı. O anlar bir başka yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Feribotta sıra kavgası

İddiaya göre Tekirdağ'dan Avşa Adası'na gidecek feribota binmek için sıra bekleyen sürücüler, sıra dışından başka yolcuların feribota bindiğini görünce tepki gösterdi. Feribot görevlileri ile sürücüler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine sıra bekleyen sürücülerle feribot görevlileri arasında kavga çıktı. O anlar ise feribottaki bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde  feribot görevlileriyle yolcular arasında tartışmalar yaşandığı ve birçok yolcunun sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları görülüyor.

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