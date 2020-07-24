Fermantasyon Nedir, Çeşitleri Nelerdir? Fermantasyonun Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Fermantasyon işlemleri çeşitli küfler ve bakteriler tarafından gerçekleştirilmektedir. Özellikle günlük hayatta tursu, peynir, içki yapımında karşımıza çıkan Fermantasyon işleminin birçok farklı çeşidi ile de kullanımı görülmektedir. Özellikle kişiler tarafından Fermantasyon işlemi oldukça merak edilen bir işlem olmuştur.

Fermantasyon Nedir?

Fermantasyon ya da diğer adıyla mayalanma işlemi bir maddenin bakteriler, mantarlar ve diğer mikroorganizmalar vesilesiyle genellikle ısı vererek veya kimyasal şekilde değişim meydana getirerek değişiklik görülmesi olayına verilen isimdir.

Fransız Kimyager Louis Pasteur 1857 yılında fermantasyona sebep olan durumun canlı maya hücreleri olduğunu bulması fermantasyon meselesini aydınlatmıştır. 1907 Nobel kimya ödülü alan Eduard Buchner Fermantasyon işlemini Maya hücrelerinin parçalaması sonucu elde edilen Fermantasyon gücüne de sahip olduğu belirtilmiştir.

Fermantasyon işlemi oksidatif fosforilasyon olmadığı durumlarda ATP üretimini glikoz yoluyla sağlayan bir süreçtir. Fermantasyonda glikoz hidrojenlerini tek tek kaybederek oksijen enerjisini üretir.

Fermantasyon Çeşitleri Nelerdir?

Laktik Asit Fermantasyonu

Laktik asit fermantasyonunda bu Fermantasyon çeşidinde şeker laktik asit bakterileri tarafından laktik asit ve diğer bazı son ürünlere dönüştürür. Laktik asit bakterileri çeşitli fermente süt ürünlerinde sebzelerde, et ürünleri üretiminde olarak kullanılır. Yoğurt, peynir, turşu, sucuk yapımında fermantasyon işlemi kullanılır.

Alkol Fermantasyonu

Alkol üretimi için mayalar en önemli mikroorganizmalar olarak görülmektedir alkol fermantasyonu için aerobik koşullarda fermantasyon işlemi gerçekleşerek meyvelerden alkol üretimi basamaklı şekilde gerçekleştirilir.

Propiyonik Asit Fermantasyonu

Rocfor ve camembert gibi peynirlerinin üretiminde kullanım Fermantasyon işlemi probiyonik asit Fermantasyon işlemine örnek verilebilir. Çeşitli bakteri ve küfler tarafından üretilen Fermantasyon işlemi endüstriyel Fermantasyon sirke üretimi, Bazı küflerin yardımı ile bazı çeşit peynirlerin üretimi soya sosu ve tempe gibi gıdalar da Fermantasyon tiplerini örnek olarak verilmektedir.

Fermantasyon Özellikleri

- Ökaryot ve prokaryot hücrelerin sitoplazmalarında gerçekleşir.

- Isı çıkışı olur.

- Egzergonik reaksiyonlardır.

- Enzimatik Reaksiyonlardır.

- Hücrenin PH’sini düşürür.

- Organik yapıda ve son ürünler olarak oluşur.

Fermantasyon Kullanım Alanları

- Sütün yoğurt ve peynir hale dönüşmesi

- Hamurun mayalanması

- Boza yapımı

- Meyvelerin alkole dönüşmesi

- Etil alkol

- Asetik asit

- Laktik asit

- Ürik asit gibi farklı maddeler Fermantasyon sonucu üretilen ürünlerdir. Bakteri fermantasyonu bu sebeple fermantasyon endüstrisinde önemli bir görevdedir.