Ferruh Muştuer kimdir? Ferruh Muştuer kaç yaşında, nereli?

Ferruh Muştuer'in hayatı gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Danıştay, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etti. İbadete açılacak olan Ayasofya'nın imamlarından birinin Ferruh Muştuer olacağı konuşulacağı yer alıyor. Peki Ferruh Muştuer kimdir?

FERRUH MUŞTUER KİMDİR?

Ferruh Muştuer, 1971 yılında doğdu. Kütahya'da dünyaya gelen Muştuer, Hafızlık ve lise tahsi- lini Kütahya'da tamamladı. 1996 yılında Tavşanlı ilçesinde müezzin-kayyım olarak göreve başladı. 2006-2010 yılları arasında Avusturya'da din görevlisi olarak görev yaptı. İstanbul Haseki Eğitim Merkezi Kıraat Bölümü'nü tamamlayarak icazet aldı. 2015 yılında Kuveyt'te düzenlenen Uluslararası Kur'ân-ı Kerîm'i Güzel Okuma Yarışması'nda birinci oldu. 2013 yılından beri İstanbul Eminönü Yeni Cami İmam Hatibi olarak görev yapan Muştuer evli ve üç çocuk babasıdır.