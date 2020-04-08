Fersah Nedir? Fersah Etmek Kısaca Ne Demektir? TDK'ya Göre Fersahlık Ne Anlama Gelir?

Fersah eski dönemlerde kullanılan bir uzunluk ölçüsüdür. Aynı zamanda mesafe uzaklık anlamı olarak kullanılmaktadır. Günümüz uzunluk cinsine çevrildiğinde yaklaşık olarak 5 kilometre kadar uzaklığa sahiptir.

Fersah Etmek Kısaca Ne Demektir?

Fersah etmek uzunca bir yolu kat etmek anlamına gelmektedir. Özellikle eski dönemlerde farklı kıtalar keşfedilirken deniz yolculuğu için çok fazla kullanılmaktaydı. ‘Fersah kat etmek’ kelimesi o dönemlerde oldukça sık kullanılıyordu. Hatta günümüzde dahi mecazi anlam üzerinden değerlendirilmektedir.

TDK’ya Göre Fersahlık Ne Anlama Gelir?

İki farklı noktanın arasındaki mesafe fersahlık olarak adlandırılmaktadır. Türk Dil Kurumu'na göre de bu şekilde anlam kazanmış durumda. Örneğin, ‘’50 fersahlık yol’’ cümlesi üzerinden hangi anlamda kullanıldığı ortaya çıkarılabilir. Günümüzde hem hala hem yazılı hem de sözlü olarak değerlendirilirken, özellikle halk arasında uzak bir mesafeye anlatmak için mecazi olarak kullanılıyor.