Fethi Sekin kimdir, ne zaman şehit oldu?

Fethi Sekin kimdir sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. İzmir'de 5 Ocak 2017 yılında meydana gelen hain terör saldırısında teröristleri fark ederek onları püskürten ve son kurşununa kadar mücadele veren Fethi Sekin kurşunların hedefi olmuş olay yerinde hayatını kaybetmişti. Şehit polis memuru Fethi Sekin'in kahramanlığı olası bir facianın önüne geçmişti. İzmir Adalet Sarayı'nın C Blok girişinde PKK'lı teröristlerce 5 Ocak 2017'de bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırının üzerinden dört yıl geçti. Saldırıda şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can, İzmir'de ve Tüm Türkiye'de yarın anılacak. Peki Fethi Sekin kimdir?

1995 YILINDA MEZUN OLDU

Teröristlerin hain planını bozan kahraman polis Fethi Sekin, 1973 yılında Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyünde dünyaya geldi.

Eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra Polis Meslek Yüksekokulu'nu kazandı. Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu'ndan 1995 yılında mezun olan Sekin'in ilk görev yeri Kilis oldu. Daha sonra Bingöl'e atanan Sekin, 1999-2002 yıllarında bu kentte görev yaptı.

Bingöl'den sonra İzmir'e tayin olan Sekin, yaklaşık 9 yıl adliye önünde görev aldı.

MERMİSİ BİTENE KADAR ÇATIŞTI

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde motosikletli Şahinler Timi'nde görevli Fethi Sekin, şehadete erdiği saldırıda teröristlerin üzerine adeta şahin gibi çöküp hain emellerinin önüne geçti.

PKK'lı teröristler, 5 Ocak 2017'de otomobille İzmir Adliyesinin C kapısına yöneldi. Yıllardır adliye önünde görev yapması dolayısıyla adliyeye ya da emniyet müdürlüğüne ait araçları tek tek bilen Sekin, yaklaşan yabancı aracı tecrübesi ve dikkati sayesinde erken fark etti.

Şüphelendiği aracı durduran ve içindeki silahlı kişileri fark eden Sekin, hemen silahını çekerek müdahalede bulundu. Kahraman polis, araçtan inen silahlı teröristleri bir süre kovaladı. Kaçan teröristler o sırada yanlarında getirdiği bombayı patlattı. Sekin, peşine düştüğü teröristlerden birini kovalamaca sonucu etkisiz hale getirdi. Diğerinin peşine düşen ve mermisi bitene kadar çatışan Sekin, bir aracın arkasına gizlenen teröristin açtığı ateş sonucu şehit oldu.

OLASI FACİAYI ÖNLEDİ

Teröristlerin C kapısına yaklaşarak saldırıyı planladıkları gibi yapmalarını engelleyen Sekin, yanlarında 2 kalaşnikof, RPG-7 roketatar ve 8 mühimmatı, el bombaları bulunan teröristleri püskürterek olası faciayı önledi.

Kahramanlığıyla canı pahasına çok sayıda insanın yaşamını kurtaran evli ve 3 çocuk babası Fethi Sekin, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hain saldırıda Sekin ile adliye personeli Musa Can da hayatını kaybetti, 3 avukat, 2 polis memuru, 2 adliye memuru ve 2 sivil olmak üzere 9 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist ise olay yerinde öldürüldü.

TÜRK MİLLETİ FETHİ SEKİN'İ UNUTMADI

Cesareti ve fedakarlığıyla gönüllerde taht kuran şehit polis Fethi Sekin, kahramanlığın sembolü oldu. Saldırıdan sonra birçok İzmirli adliyeye gelerek, Türk bayraklarıyla teröre karşı birlik mesajı verdi.

Saldırı ve çatışmanın yaşandığı, daha sonra Sekin'in adının verildiği İslam Kerimov Caddesi Türk bayraklarıyla donatıldı. Çevredeki iş yerlerinin sahipleri de saldırıda hasar gören dükkanlarına Türk bayrağı astı. Milyonlarca insan sosyal medya paylaşımlarıyla duygularını dile getirdi, "#FethiSekin" ve "#Kahramanımız" başlıklı mesajlarla teröre lanet okudu.

Şehit polisin adı yurdun dört bir yanında yaşatılıyor. Bazı anne ve babalar yeni doğan oğullarına, onun gibi cesur olmaları için "Fethi Sekin" ismini verdi. Sokaklardan parklara, okullardan kütüphanelere kadar birçok yerde "Fethi Sekin" adı ölümsüzleştirildi.

GÖNÜLLERE TAHT KURDU

Cesaretiyle olası bir faciayı önleyen Fethi Sekin'in kahramanlığı gönüllerde yer etti. Kahramanın adı, başta İzmir ve memleketi Elazığ olmak üzere birçok şehirde ölümsüzleşti. Şehit polisin kahramanlığının unutulmaması için devlet ve millet el ele verdi. Cadde, sokak, okul, hastane, park, kütüphane gibi farklı yerlere "Fethi Sekin" yazılı tabelalar asıldı.

Patlamanın yaşandığı İzmir adliyesinin yakınındaki İslam Kerimov Caddesi'nin adı "Şehit Polis Fethi Sekin" olarak değiştirildi. İzmir'in Bayraklı ilçesinde Fethi Sekin'in Osmangazi Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sokak "Şehit Polis Fethi Sekin" adını aldı. Bayraklı'daki Merkez İlkokulu'nun ismi "Şehit Polis Fethi Sekin İlkokulu" oldu. Adliye yakınlarındaki 40 dönüm üzerine kurulan parkta da Sekin'in ismi yaşatılıyor.

Şehit Sekin'in adı, memleketi Elazığ'da şehir hastanesine, kültürevine, mesire alanına verildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir ilkokuldaki robotik kodlama sınıfına, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki bir okul kütüphanesine, Van'ın Edremit ile Aydın'ın Efeler ilçelerindeki parklara, Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki caddeye, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bulunan çadır kentte sığınmacılar için yapılan pazar yerine, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sokağa, Ağrı'da mesleki ve teknik anadolu lisesine, İstanbul'da öğretmenevi ve akşam sanat okuluna, Osmaniye'de bulvara da "Fethi Sekin" adı konuldu.

Ayrıca Mali Cumhuriyeti'nde Türkiye Maarif Vakfının bünyesindeki öğrenci yurdunda da Fethi Sekin'in adı yaşatılıyor.