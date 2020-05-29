MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri Fetih coÅŸkusunun kutlama programÄ± belli oldu!
ABONE OL
29.05.2020 - 00:06 | | AA

Fetih coÅŸkusunun kutlama programÄ± belli oldu!

TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±nÂ  "Ä°stanbul'un Fethi'nin 567'nci yÄ±lÂ  dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde, milletimizle birlikte Ã§ok gÃ¼zel programlara ÅŸahitlikÂ  edeceÄŸiz."Â  aÃ§Ä±klamasÄ±yla duyurduÄŸu fetih programÄ±nÄ±n detaylarÄ± belli oldu.Â TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±nÂ  "Ä°stanbul'un Fethi'nin 567'nci yÄ±lÂ  dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde, milletimizle birlikte Ã§ok gÃ¼zel programlara ÅŸahitlikÂ  edeceÄŸiz."Â  aÃ§Ä±klamasÄ±yla duyurduÄŸu fetih programÄ±nÄ±n detaylarÄ± belli oldu.Â

Fetih coÅŸkusunun kutlama programÄ± belli oldu!

Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, fethin 567. yÄ±lÂ  dÃ¶nÃ¼mÃ¼, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±nÂ  katÄ±lacaÄŸÄ± Ã¶zel programlarla kutlanacak.
Â Â 
Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasÄ±ndan teknelerin BoÄŸazdaÂ  Â gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi Fetih SaygÄ± GeÃ§idi'ne, Fetih Ã–zel Konseri'ndenÂ  OkÃ§ular VakfÄ±nÄ±n Fetih KupasÄ±'na kadar birÃ§ok etkinlikle fetih sevinciÂ  yaÅŸatÄ±lacak.
Â 

Ä°lk olarak GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± himayesinde TÃ¼rkiye YelkenÂ  Federasyonu tarafÄ±ndan "29 MayÄ±s Ä°stanbul BoÄŸazÄ± Fetih SaygÄ± GeÃ§iÅŸi EtkinliÄŸi"Â  gerÃ§ekleÅŸtirilecek.
Â Â 
Saat 11.30'daki etkinlikteÂ  TÃ¼rk bayraklÄ± tekneler, Huber KÃ¶ÅŸkÃ¼'nÃ¼n Ã¶nÃ¼nden geÃ§erken CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±Â  da selamlayacak.
Â 

Ä°stanbul ValiliÄŸi tarafÄ±ndan saat 18.00'de TopkapÄ± SarayÄ±Â  Ã¶nÃ¼nde Kur'an-Ä±Â  Kerim tilaveti, kÄ±lÄ±Ã§ kalkan gÃ¶sterisi ve mehteran konseriÂ  gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

Fetih Ã–zel Konseri ve Fetih KupasÄ±
Â Â 
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Youtube kanallarÄ±nda veÂ  sosyal medya hesaplarÄ±ndan saat 19.00'da yayÄ±nlanacak "Ä°stanbul'un Fethi Ã–zelÂ  Konser ProgramÄ±'nda" ise Esat KabaklÄ±, Mustafa YÄ±ldÄ±zdoÄŸan ve Ä°brahim Sadri,Â  fetih coÅŸkusunu yaÅŸatacak eserlerle sahne alacak.
Â Â 
Saat 19.00'da OkÃ§ular VakfÄ±nÄ±n Fetih KupasÄ± etkinliÄŸi icra edilecek.Â  Kur'an-Ä± Kerim tilaveti ve Fetih DuasÄ± ile baÅŸlayacak etkinlikte, Geleneksel TÃ¼rkÂ  OkÃ§uluÄŸu Puta, Klasik Yay ve MakaralÄ± Yay finalleri Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninin yanÄ± sÄ±raÂ  TÃ¼rkiye genelinde yapÄ±lan "Ä°stanbul'un Fethi" temalÄ± ÅŸiir okuma yarÄ±ÅŸmasÄ±Â  birincisinin video gÃ¶sterimi de yapÄ±lacak
Â Â 
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n saat 20.53'te video konferansla katÄ±lacaÄŸÄ±Â  etkinlikte mehteran takÄ±mÄ±, Ä±ÅŸÄ±k gÃ¶sterisi ve havai fiÅŸek ÅŸÃ¶leni de olacak.

Ayasofya'da Fetih Suresi

Fetih coÅŸkusu saat 21.30'da KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±nÂ  dÃ¼zenlediÄŸi Fetih ÅžÃ¶leni ile Ayasofya'da devam edecek.
Â Â 
Program, Fatih Sultan Mehmet'inÂ  Ä°stanbul'u fethederken gemileri karadan yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ rotalarÄ±n Ã¼zerinden geÃ§ip Ayasofya'ya gelen drone gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leriÂ  ile baÅŸlayacak.
Â Â 
Ayasofya iÃ§inde Fetih Suresi tilavetiyle devam edecek programda, FetihÂ  DuasÄ± da yapÄ±lacak. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n video konferans ileÂ  katÄ±lacaÄŸÄ± programda, Ayasofya'nÄ±n Ã¶nÃ¼ne kurulan birÂ  platformda Ä°stanbul'un fethi temalÄ± mapping gÃ¶sterisi de yapÄ±lacak.

Fetih ÅžÃ¶leni, Tarihi YarÄ±mada'daki havai fiÅŸek gÃ¶sterisiÂ  ile sona erecek.
Â Â 
AyrÄ±ca tÃ¼m program, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± YoutubeÂ  Â kanallarÄ± ile sosyal medya hesaplarÄ±ndan ve televizyon kanallarÄ±ndanÂ  canlÄ± olarak izlenebilecek.

Â Â 

    Fahrettin Koca'dan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi paylaÅŸÄ±mÄ±SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, Twitter hesabÄ±ndan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi paylaÅŸÄ±mÄ± yaptÄ±.
    daha fazla video iÃ§in

    GÜNCEL HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Son dakika haberi... Ä°çiÅŸleri'nden 18 YaÅŸ AltÄ± ve 65 YaÅŸ ve üzeri vatandaÅŸlar için yeni genelge

    Son dakika haberi... Ä°Ã§iÅŸleri'nden 18 YaÅŸ AltÄ± ve 65 YaÅŸ ve Ã¼zeri vatandaÅŸlar iÃ§in yeni genelge

    Bütün çalÄ±ÅŸanlarÄ± kapsÄ±yor! ZamlÄ± olarak ödenir...

    BÃ¼tÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± kapsÄ±yor! ZamlÄ± olarak Ã¶denir...

    Corona virüste bilanço artÄ±yor! Ä°ÅŸte anbean yaÅŸananlar...

    Corona virÃ¼ste bilanÃ§o artÄ±yor! Ä°ÅŸte anbean yaÅŸananlar...

    Evine gitmiÅŸ! YakalandÄ±

    Evine gitmiÅŸ! YakalandÄ±

    SÄ±radaki Haber