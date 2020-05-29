Fetih coÅŸkusunun kutlama programÄ± belli oldu!

Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, fethin 567. yÄ±lÂ dÃ¶nÃ¼mÃ¼, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±nÂ katÄ±lacaÄŸÄ± Ã¶zel programlarla kutlanacak.

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Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasÄ±ndan teknelerin BoÄŸazdaÂ Â gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi Fetih SaygÄ± GeÃ§idi'ne, Fetih Ã–zel Konseri'ndenÂ OkÃ§ular VakfÄ±nÄ±n Fetih KupasÄ±'na kadar birÃ§ok etkinlikle fetih sevinciÂ yaÅŸatÄ±lacak.

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Ä°lk olarak GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± himayesinde TÃ¼rkiye YelkenÂ Federasyonu tarafÄ±ndan "29 MayÄ±s Ä°stanbul BoÄŸazÄ± Fetih SaygÄ± GeÃ§iÅŸi EtkinliÄŸi"Â gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

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Saat 11.30'daki etkinlikteÂ TÃ¼rk bayraklÄ± tekneler, Huber KÃ¶ÅŸkÃ¼'nÃ¼n Ã¶nÃ¼nden geÃ§erken CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±Â da selamlayacak.

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Ä°stanbul ValiliÄŸi tarafÄ±ndan saat 18.00'de TopkapÄ± SarayÄ±Â Ã¶nÃ¼nde Kur'an-Ä±Â Kerim tilaveti, kÄ±lÄ±Ã§ kalkan gÃ¶sterisi ve mehteran konseriÂ gerÃ§ekleÅŸtirilecek.



Fetih Ã–zel Konseri ve Fetih KupasÄ±

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CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Youtube kanallarÄ±nda veÂ sosyal medya hesaplarÄ±ndan saat 19.00'da yayÄ±nlanacak "Ä°stanbul'un Fethi Ã–zelÂ Konser ProgramÄ±'nda" ise Esat KabaklÄ±, Mustafa YÄ±ldÄ±zdoÄŸan ve Ä°brahim Sadri,Â fetih coÅŸkusunu yaÅŸatacak eserlerle sahne alacak.

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Saat 19.00'da OkÃ§ular VakfÄ±nÄ±n Fetih KupasÄ± etkinliÄŸi icra edilecek.Â Kur'an-Ä± Kerim tilaveti ve Fetih DuasÄ± ile baÅŸlayacak etkinlikte, Geleneksel TÃ¼rkÂ OkÃ§uluÄŸu Puta, Klasik Yay ve MakaralÄ± Yay finalleri Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninin yanÄ± sÄ±raÂ TÃ¼rkiye genelinde yapÄ±lan "Ä°stanbul'un Fethi" temalÄ± ÅŸiir okuma yarÄ±ÅŸmasÄ±Â birincisinin video gÃ¶sterimi de yapÄ±lacak

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n saat 20.53'te video konferansla katÄ±lacaÄŸÄ±Â etkinlikte mehteran takÄ±mÄ±, Ä±ÅŸÄ±k gÃ¶sterisi ve havai fiÅŸek ÅŸÃ¶leni de olacak.

Ayasofya'da Fetih Suresi

Fetih coÅŸkusu saat 21.30'da KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±nÂ dÃ¼zenlediÄŸi Fetih ÅžÃ¶leni ile Ayasofya'da devam edecek.

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Program, Fatih Sultan Mehmet'inÂ Ä°stanbul'u fethederken gemileri karadan yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ rotalarÄ±n Ã¼zerinden geÃ§ip Ayasofya'ya gelen drone gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leriÂ ile baÅŸlayacak.

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Ayasofya iÃ§inde Fetih Suresi tilavetiyle devam edecek programda, FetihÂ DuasÄ± da yapÄ±lacak. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n video konferans ileÂ katÄ±lacaÄŸÄ± programda, Ayasofya'nÄ±n Ã¶nÃ¼ne kurulan birÂ platformda Ä°stanbul'un fethi temalÄ± mapping gÃ¶sterisi de yapÄ±lacak.

Fetih ÅžÃ¶leni, Tarihi YarÄ±mada'daki havai fiÅŸek gÃ¶sterisiÂ ile sona erecek.

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AyrÄ±ca tÃ¼m program, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± YoutubeÂ Â kanallarÄ± ile sosyal medya hesaplarÄ±ndan ve televizyon kanallarÄ±ndanÂ canlÄ± olarak izlenebilecek.

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