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16.11.2020 - 17:47 | | DHA

FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Yüksel Sezer, tutuklandı!

Ankara’da, polis operasyonunda yakalanan FETÖ firarisi, eski 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Yüksel Sezer, mahkemece tutuklandı.

FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Yüksel Sezer, tutuklandı!

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan ve 3 yıldır aranan Yüksel Sezer, 14 Kasım'da başkasına ait kimlikle Çankaya’da polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan, eski 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Sezer, Ankara Adliyesi'ne gönderildi. Sezer, savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Yüksel Sezer, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.

 

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