FETÖ ile bağlantısı olduğunu söylemiş

Rize eski emniyet müdürü Altuğ Verdi’nin şehit edilmesi soruşturmasında gözaltına alınan 20 şüpheli için 4 gün daha ek gözaltı süresi alındı. Verdi’yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’nun cezaevindeki koğuş arkadaşının ise tanık sıfatıyla ifadesinin alındığı ve Sarıcıoğlu’nun kendisine, “FETÖ ile irtibatının bulunduğunu’’ söylediğini iddia etti.

Savcılık, 13 Şubat’ta yakalanan ve gözaltı süreleri tamamlanan şüphelilerin farklı illerden getirtilmeleri ve henüz ifadelerinin tam alınmamış olması nedeniyle gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılması talebiyle mahkemeye başvurdu. Mahkeme, 20 şüphelinin gözaltı süresinin 4 gün uzatılmasına karar verdi. Soruşturmada, yurt dışına kaçtıkları belirlenen şüpheliler E.E ve E.B.’nın emniyet yapılanmasında yer alan ‘’mahrem yönetici’’ pozisyonunda bulunduğu öğrenildi.

Verdi’yi şehit eden şüpheli polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’nun tutuklu bulunduğu cezaevindeki koğuş arkadaşının ise ‘’tanık’’ sıfatıyla ifadesi alındı. Tanık ifadesinde, Sarıcaoğlu’nun “FETÖ ile irtibatının bulunduğunu” söylediğini iddia etti.

Sarıcaoğlu’nun gözaltına alınan eşi ve doktor olan ağabeyinin örgütle bağlantısı olduğu, ağabeyin görevden ihraç edildiği, akabinde dönüş yaptığı, yine ağabeyinin eşinin de hemşire olduğu ve kamudan ihraç edildiği öğrenildi.

HTS KAYITLARI DOSYAYA GİRDİ

Gözaltına alınan bazı şüpheli polislerin, örgüt evinde toplantı yaptıkları ve bunun baz ve HTS kayıtlarının da dosyaya girdiği öğrenildi. Şüphelilerin, FETÖ’nün emniyet yapılanmasında yer alan ‘’mahrem imam’’ pozisyonundaki şahıslarla irtibatının bulunduğu ve soruşturma kapsamında bu irtibatın araştırıldığı belirtildi.